《香港报摘》--其他报摘11月3日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 星岛日报： --占中行动持续超过一个月，拥有260个会员的香港及澳门意大利商会，其会长樊秉傲（Fabio De Rosa）称，占中使已立足香港的意大利公司利益受损，直指事件已损害香港的营商环境。占中期间在港的意大利公司人流减半，销售更劲减30%至40%。 * 东方日报: --小米继早前发行的10亿美元债券获追捧后，又传出新的融资部署。外电报导小米正寻求以逾400亿美元（约3,120亿港元）估值进行另一轮融资，若消息属实，小米将可能成为历来估值最高的非上市科企。 * 苹果日报： --恒基发展 向母公司恒基地产 购入千色店业务，交易将于明日交由股东会表决。投资者曾一度质疑千色店的资产净值过低，截至6月底仅得1,580万港元，但公司却可年赚逾亿元。原来6月千色店曾向恒地派发5.28亿港元的股息，导致资产净值半年内「被抽乾」97%。 --商厦租赁需求低迷，金融机构缩减租用楼面或搬迁以节省成本，业主惟有平租大楼面单位。由纪惠集团持有的上环中远大厦高层单位，刚以月租约90万元与租客续租，低市价8%，租金更与3年前一样。 * 大公报： --人民币清算中心在亚欧多个城市落地后，北美地区加拿大正争取在北美设立首个人民币离岸交易中心的消息，据了解，消息最快或于加国总理本周访华期间公布。
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申