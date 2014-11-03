《香港报摘》--其他报摘11月3日

* 星岛日报： --占中行动持续超过一个月，拥有260个会员的香港及澳门意大利商会，其会长樊秉傲（Fabio De Rosa）称，占中使已立足香港的意大利公司利益受损，直指事件已损害香港的营商环境。占中期间在港的意大利公司人流减半，销售更劲减30%至40%。 * 东方日报: --小米继早前发行的10亿美元债券获追捧后，又传出新的融资部署。外电报导小米正寻求以逾400亿美元（约3,120亿港元）估值进行另一轮融资，若消息属实，小米将可能成为历来估值最高的非上市科企。 * 苹果日报： --恒基发展 向母公司恒基地产 购入千色店业务，交易将于明日交由股东会表决。投资者曾一度质疑千色店的资产净值过低，截至6月底仅得1,580万港元，但公司却可年赚逾亿元。原来6月千色店曾向恒地派发5.28亿港元的股息，导致资产净值半年内「被抽乾」97%。 --商厦租赁需求低迷，金融机构缩减租用楼面或搬迁以节省成本，业主惟有平租大楼面单位。由纪惠集团持有的上环中远大厦高层单位，刚以月租约90万元与租客续租，低市价8%，租金更与3年前一样。 * 大公报： --人民币清算中心在亚欧多个城市落地后，北美地区加拿大正争取在北美设立首个人民币离岸交易中心的消息，据了解，消息最快或于加国总理本周访华期间公布。