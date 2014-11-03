台湾债市：五年券殖利率收盘微跌，标债前交易急冻难有行情

* 五年券殖利率波动不大 * 观望气氛难散，等待标债结果 * 明日估五年指标券区间在1.17-1.20%，10年指标券在1.63-1.655% 路透台北11月3日 - 台湾指标五年公债103/15 殖利率周一收盘微跌，但因 成交量持续低迷不具参考意义。交易商指出，明日10年增额公债标售在即，国际债市亦无明 显方向，令市场交投意愿低落，台债成交量难有起色。 交易商表示，本周重要数据及事件集中在下半周，包括欧洲央行的利率决策及声明，以 及美国非农就业数据等，都可能牵动市场走向。然而上半周国际消息面淡静，交易商临近年 底亦不愿冒险押注，宁愿等待明日10年公债标售的短线变数厘清。 〞不管做多做空都没有人跟随，市场就是观望。〞一位本地银行交易员说。 另位本地证券商交易员指，明日10年公债标售因市场预期将有大型银行进场撑盘，相信 标售结果不会太差，国库亦没有截标必要。如果10年债标售结果不出市场意外，对青睐短券 的交易商来说，影响亦不大，只能继续观望，现在看来，周四欧洲央行是否进一步宽松，将 成为短线的重要事件。 美国公债价格周五下滑，因投资人对全球最大经济体的前景愈发乐观，遂从避险公债撤 资，转投收益较高的其他高风险资产。10年期公债 价格跌8/32，收益率报2.335 %。 **10年新券空单不高** 10年增额发行新券103/13R 今日在盘面的波动亦不大，难以在标债前指出 方向。根据柜买中心的资料显示，该券至上周五为止，开仓量仅有49亿台币，相对此前各券 标售前的空单水位量能较低，料不对债售结果构成影响。 〞我们觉得10年券不会少了买气。但标售结果如果符合预期，市场恐怕还是等待。〞前 述证券商交易员说。 103/13增额发行公债的发行前交易殖利率区间在1.58-1.6513%，今日在1.64-1.6455%的 极窄区间内交投。 该券将在明日标售，预定标售金额350亿台币，周五(7日)交割。路透调查显示，预估该 期公债的得标利率料在1.63-1.66%，大致在发行前交易区间利率的上缘。 交易员预估明日五年期公债103/15期主交投区间料在1.17-1.20%，103/13R期公债殖利 率料在1.63-1.655%间。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/15 -0.35 1.1820 1.1820-1.1880 24.0 10 103/13R +0.58 1.6408 1.6400-1.6455 10.5 本周全球重要经济事件与数据包括： 11/3(一)：美国10月Markit制造业PMI终值、美国供应管理协会(ISM)10月制造业PMI、 美国芝加哥联储总裁埃文斯在芝加哥联储主持的会议上致词、美国达拉斯联储总裁费希尔对 影子公开市场委员会发表谈话； 11/4(二)：欧元区9月生産者物价指数(PPI) 、美国10月ISM纽约企业活动指数、美国9 月耐久财订单修正值和工厂订单、澳洲央行举行利率会议、欧洲央行执委科尔就“欧元区当 前形势”发表演说； 11/5(三)：台湾公布10月消费者物价指数年增率、台湾公布10月末外汇存底、汇丰中国 10月服务业PMI、美国10月ADP民间就业岗位、美国10月Markit服务业和 综合PMI终值、美国 10月ISM非制造业PMI、日本央行总裁黑田东彦发表讲话、美国里奇蒙联储总裁拉克尔发表题 爲“致力金融稳定”的讲话、美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔发表“澄清货币政策目 标”的讲话、日本央行公布10月政策会议记录； 11/6(四)：美国10月Challenger企业计划裁员人数、美国第三季劳工成本和非农生産率 初值、美国芝加哥联储总裁埃文致词、美联储理事理事鲍威尔发言、英国央行宣布利率决定 、欧洲央行利率声明和记者会、欧元区财长会议； 11/7(五)：台湾公布10月进口/出口数据、美国10月非农就业岗位和失业率、美国9月消 费者信贷、美国克利夫兰联储总裁梅斯特发表讲话、美国芝加哥联储总裁埃文斯发表讲话、 欧洲央行执委科尔发表演说。 30 103/12 没有成交 20 103/14 没有成交 10 103/13R 1.6408 5 103/15 1.1820 2 103/1 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)