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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 10:17 BJT

金属期市：LME期铜小升，关注中国数据

中国10月制造业采购经理人指数(PMI)意外降至5个月新低，因在经济降温背景下，业界疲于应对订单增长放缓和成本上升。该数据巩固了有关中国经济成长前景暗淡的看法。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布，10月官方非制造业商务活动指数小幅降至53.8，为九个月最低；上月为54.0。 该指数下降是因为楼市降温令需求承压，是凸显中国经济脆弱性的又一迹象。

美国9月消费者支出八个月来首次下滑，表明即将进入第四季度之际经济动能有所丧失。

据星期日泰晤士报报导，嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata) 前任老板Mick Davis对英美资源集团 资产提出收购，包括智利铜矿、巴西镍矿以及一些煤炭业务。报导没有引述消息来源。

商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布，在截至10月28日的一周，对冲基金和基金管理公司缩减了铜期货期权的空头仓位，至五周最低水平，同时削减了黄金多头部位。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/王颖；审校 李爽/徐文焰)
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