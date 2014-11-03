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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 10:12 BJT

澳新汇市：澳元受到国内和中国疲弱数据打击，新西兰元亦处于守势

汇丰(HSBC)中国10月制造业PMI终值是今日市场焦点。

澳洲10月整体招聘广告连续第五个月增加，触及20个月高位，显示就业需求逐步复苏 。但该数据并未提振澳元。

房市仍是经济的增长引擎...就业市场的状况则较模糊。澳洲央行明天可能仍采取‘观望’态度。”道明证券驻新加坡的亚太研究主管Annette Beacher称。

市场普遍预期澳洲央行将维持利率和政策不变。而日本央行周五则宣布进一步扩大货币放松政策，令市场大感意外。

澳元兑日圆 盘初升至98.94，为去年5月以来最高；之后回落至98.23。澳元自上个月触及91.72日圆的低位以来，已回升约7日圆。

新西兰元兑日圆 报87.76，略低于周五日本央行宣布宽松政策后触及的五周高点88.03。

新西兰元兑美元 盘初触及三周低点，目前处于守势，报约0.7749，较周五当地尾盘跌约1%；此前触及0.7738。

“汇市主题仍是美元普遍强势，我们预期本周新西兰元走势受压，上档受限于0.7900美元。”ASB Bank资深分析师Chris Tennent-Brown在报告中指出。短线支撑料在0.7710。(完)

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