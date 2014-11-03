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货币新闻 | 2014年 11月 3日 星期一 10:19 BJT

韩国个股：三星电子收购PROXIMAL DATA

路透11月2日 - 韩国三星电子 收购Proximal Data, Inc.，后者是一家总部在美国加州的服务器端缓存软件公司。(完)
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