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货币新闻 | 2014年 11月 3日 星期一 16:41 BJT

表格：瑞士10月PMI跳升至55.3，创4月以来最高

路透苏黎世11月3日 - 周一公布的数据显示，瑞士10月采购经理人指数(PMI)从前月的50.4跳升至55.3，创今年4月以来新高。

本项数据由SVME采购经理人协会及瑞士信贷共同汇整。

以下为详细数据

(经季节性调整)

2014年10月 2014年9月 2013年10月

PMI 55.3 50.4 55.4

路透调查预估中值为51.3。(完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)
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