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货币新闻 | 2014年 11月 3日 星期一 16:59 BJT

意大利数据：10月制造业PMI跌至17个月低点49.0，粉碎复苏期望

10月制造业PMI中多数分项指数均呈现下滑，新订单指数触及2013年5月以来新低。制造业产出指数从51.4跌至49.4。

调查发现制造业者10月缩减人力，意大利劳工10月走上街头抗议，因意大利总理伦齐(Matteo Renzi)提出多项改革劳动市场计画，让聘雇与解雇更为容易，引发紧张情势升高。

意大利统计局上周数据显示，9月失业率小幅上升至12.6%。(完) (编译 张明钧; 审校 杜明霞)
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