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货币新闻 | 2014年 11月 3日 星期一 17:03 BJT

法国数据：10月制造业PMI终值降至48.5，萎缩程度低于初值

路透巴黎11月3日 - 周一公布的调查显示，法国制造业10月萎缩速度慢于初步预期，不过建筑业成长略快于9月。

编制数据业者Markit表示，法国10月制造业采购经理人指数(PMI)终值从9月时的48.8降至48.5，在荣枯分水岭50的下方进一步走低。

10月终值较47.3的初值高出逾一个点，修正部分由于新订单预估的变化。

10月新订单和出口订单进一步下挫，制造业者持续压低利润率，由于需求疲弱，价格创下五年来最大跌幅。制造业者亦进一步裁员。(完)

(编译 于春红; 审校 高琦)
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