更新版 1-中国数据：10月官方非制造业PMI创九个月最低，但新订单录得五个月高点

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(新增更多细节)
* 10月官方非制造业PMI降至53.8，为九个月低点
* 新订单指数回升并创五个月最高
* 基建投资对稳增长的贡献将持续显现
* 房地产活动趋稳
路透北京11月3日 - 中国10月官方非制造业采购经理人指数(PMI)创九个月最低，但仍远高于荣枯线，表明非制造业活动继续保持扩张态势；且新订单指数结束连续两个月的回落走势，并录得五个月最高，预示四季度经济企稳回升的基础仍然存在。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布，10月官方非制造业商务活动指数小幅降至53.8；上月为54.0。
“10月非制造业商务活动指数虽有小幅回调，但运行仍较平稳。一些向好发展的苗头也进一步显现，...市场需求稳中有增，特别是建筑业需求升幅明显，有利于四季度经济企稳回升。”中国物流与采购联合会副会长蔡进在解读数据时称。
他并表示，当前宏观调控应立足于结构调整，从加大供给入手，增加对医疗卫生、文化教育、节能环保、体育健身等服务领域的投入，通过增强服务供给，有效释放潜在消费需求，巩固稳增长的需求基础。
数据显示，10月新订单指数升至51.0，结束了此前连续两个月的下滑态势，且创出今年6月以来新高。其中，建筑业新订单指数升幅最明显，环比上升了6.4个百分点至56.4，为年内新高；服务业新订单指数为49.6，比上月回升0.2个百分点。
伴随着需求的回升，10月中间投入价格指数和收费价格指数均出现了回升。其中，中间投入价格指数重回临界点上方，为52.0。收费价格指数虽仍在50以下，但较上月有所回升。
“价格的适度回升体现了需求对经济增长的带动作用，有利于企业经营的改善和市场信心的提升。”中国物流信息中心的武威称，四季度消费稳中回升态势有望实现。
新出口订单指数则大幅回落1.8个百分点至49.0。分行业来看，建筑业新出口订单指数为43.6；服务业新出口订单指数为50.4。
**基建投资稳增长效应显现**
政府4月以来公布了一系列基建投资项目以期抵消楼市持续下滑对经济的拖累。国家发改委10月中旬至今共核准九条铁路和三个机场的投资，总额近5,000亿元人民币；此外，近期国务院常务会议决定创新重点领域投融资机制，向民间资本开放包括铁路在内的多个领域。
建筑业的新订单指数创出56.4的年内新高。从具体行业看，房屋建筑业和土木工程建筑业的市场需求较上月均有明显提升，特别是土木工程建筑业的商务活动指数和新订单指数均呈现连续回升趋势，分别升至60以上和55的高位。
“四季度，基础建设投资对稳增长的贡献将持续显现。一是三季度，铁路、公路、水路固定资产投资增长增速的明显提升；二是近期发改委连续批复了包括高铁和机场在内的基础设施建设项目；三是国务院决定创新重点领域投融资机制，向民间资本开放更多投资领域。”武威表示。
关于年内持续低迷的房地产市场，数据显示，10月房地产业的商务活动指数和新订单指数环比升幅均在3个百分点以上，但指数水平仍运行在50以下。
武威认为，随着房贷新政的逐步落实和各地限购政策的陆续松动，房地产行业活动有所回升。
“随着房贷新政对刚需和改善性需求的进一步拉动以及政府对住房消费的推动，房地产行业活动有望逐步企稳。”他说。
中国指数研究院报告称，10月百城住宅均价同比23个月来首次下跌，环比则连续第六个下跌，但跌幅缩窄。整体来看，全国主要城市住宅价格仍处于下行区间，但本月跌幅缩小。 （完） (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申