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货币新闻 | 2014年 11月 3日 星期一 17:11 BJT

德国数据：10月制造业PMI终值升至51.4，但经济仍不容乐观

10月产出加快增长，企业增聘人手也创近三年来高点。

不过调查也显示，新业务连续第二个月下滑，虽然降幅很小。Markit分析师Oliver Kolodseike表示这是由于对俄罗斯制裁和总体经济减速所致。

“令人担忧的是，新业务下滑是受内需走软拖累。”

“总的来说，数据反映出德国制造业现状喜忧参半，要断言该行业能否支撑第四季的经济成长还为时尚早，”他并称。

新出口订单小幅增长，投入物价跌幅为六个月之最，受累于原油价格和原材料成本下跌；产出价格也仅小涨，显示通胀压力有限。(完) (编译 洪曦/朱晓军；审校 高琦)
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