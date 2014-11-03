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货币新闻 | 2014年 11月 3日 星期一 17:25 BJT

欧元区数据：10月制造业成长迟滞，降价无济于拉抬需求--MARKIT

欧元区第二季经济成长停滞，10月通胀率仅为0.4%，欧洲央行面临着推出更多刺激措施的压力。

10月Markit制造业PMI终值为50.6，高于9月的50.3，但低于10月初值50.7。10月为该指数连续第16个月高于50的荣枯分水岭。

衡量产出的分项指数10月从9月的51.0涨至51.5，但仍低于51.9的初值。

“第四季伊始，欧元区制造业的表现普遍平平，”Markit资深分析师Rob Dobson称，“因此制造业不太可能为欧元区低迷的GDP成长注入巨大动力。”

最新PMI数据显示，10月不太可能表现更好，因为订单下降，未交货订单降低，而库存增加。新订单分项指数为49.5，略高于10月初值及9月数据49.3。

“可能最令人担心是新订单趋势，这是未来产出增长的主要风向标，产出增长已连续第二个月下降了，”Dobson称。

“很难看到近期内对经济表现的巨大提振。”(完)

(编译 李婷仪/于春红; 审校 张明钧/艾茂林)
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