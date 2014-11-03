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货币新闻 | 2014年 11月 3日 星期一 17:59 BJT

英国数据：10月制造业活动意外提速，但出口订单表现欠佳

新订单自9月的17个月低位反弹，并触及7月以来高位，因国内市场需求抬头。

不过，决策层可能会对新出口订单创下21个月最快降速感到不安。上月的英国央行会议记录显示，多数委员担心欧元区经济。

不过，Markit表示数据结果为今年最后三个月的英国经济成长打下良好铺垫。

“尽管扩张速度仍然低于今年初，但看到该领域近期成长放缓的局面被打破还是令人欣慰的。”Markit资深分析师Rob Dobson说。

PMI数据表明英国经济面临的通胀压力较低。产出物价涨幅为16个月来最低，反映出原材料成本下滑以及竞争加剧。投入价格连续第二个月下跌。(完) (编译 洪曦; 审校 艾茂林)
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