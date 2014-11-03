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货币新闻 | 2014年 11月 3日 星期一 17:13 BJT

表格: LME金属库存最新变化--11月3日

路透伦敦11月3日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
    
    品种             最新库存            变动
      铜              162,100            -500
      锡               10,385          +1,150
      铅              226,550             +25
      锌              698,225          -2,750
      铝            4,428,800          -6,725
      镍              385,314          +1,872
    铝合金             26,800            持平
    NASAAC             73,980            +380
     
    *NASAAC为北美特种铝合金。(完)
          
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>        
 品种   库存数据       库存分布             品种    库存数据         库存分布
 铜     MCU-STOCKS   <0#MCUSTX-LOC-GRD>       铅     MPB-STOCKS     <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS   <0#MALSTX-LOC-GRD>       锡     MSN-STOCKS     <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS   <0#MZNSTX-LOC-GRD>   铝合金     MAA-STOCKS     <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍     MNI-STOCKS   <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA     MNA-STOCKS     <0#MNASTX-LOC-GRD>
    
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     


 (编译 杜明霞；审校)
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