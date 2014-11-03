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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 17:24 BJT

《中国国债发行日程表》--11月3日

1、以下为中国即将或正在发行的国债:

  发债主体    规模    期限    票面利率     债券类型        发行时间      上市时间
          (亿元人民币) 
            
  财政部     *281     3年    *3.3748%   续发记账式国债     11/4-11/5        11/7
                          (中标收益率，今年第20期三年品种第一次续发）
  财政部     *280.4   5年      *3.53%    记账式国债        10/30-11/3       11/5
  财政部     *280     7年    *11/14招标  续发记账式国债   *11/17-11/18     *11/20 
  财政部      --    3/5年       --       凭证式储蓄国债     11/10
  财政部      --     10年       --       续发记账式国债     11/19
  财政部      --     50年       --       记账式国债         11/21
  财政部      --      5年       --       续发记账式国债     11/26
  财政部      --      7年       --       续发记账式国债     12/3
  财政部      --      1年       --       记账式国债         12/10
  财政部      --    三个月      --       贴现国债           12/12
  财政部      --     10年       --       记账式国债         12/17
  财政部      --      2年       --       记账式国债         12/24
    
2、即将或正在代理发行的地方政府债:

  发债主体      规模     期限      票面利率    债券类型      发行时间        上市时间
           (亿元人民币)
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暂无    
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3、地方政府自发自还:

  发债主体      规模     期限      票面利率    债券类型      发行时间        上市时间
           (亿元人民币)        
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暂无
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注:1、*代表新增
   2、记帐式国债均为跨市场国债，即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市。(完)

 (整理 吴芳； 审校 丁淑琴/李宏薇)
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