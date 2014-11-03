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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 10:43 BJT

《全球市场》美元强势挤压商品价格，日本央行举措令欧洲央行承压

规模达1.2万亿(兆)美元的日本政府退休金投资基金(GPIF)周五宣布新的资产配比，将把外国股票配比上调至25%，远高于部分分析师的预期。该消息进一步刺激资金从日圆出逃。

与之对比的是，美国公债收益率上周收高，之前美联储宣布结束购债计划，因经济环境整体改善。

本周数据公布较为密集，美国供应管理协会(ISM)制造业PMI指数将于周一稍晚公布，该指数在10月料处在56.2的相对健康水准。周五公布的非农就业报告预计将显示就业岗位稳健增加约23.1万个。

大宗商品市场，现货金 持于每盎司1,167.17美元的2010年以来低位附近，现货银 报每盎司15.87美元。

布兰特原油 微升0.06美元至每桶85.92美元，美国原油 跌0.09美元至80.47美元。(完)

(编译 王颖/陈宗琦/李爽/郑茵 审校 白云/张若琪/朱晓军/戴素萍)
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