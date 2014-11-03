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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 10:48 BJT

台湾债市：指标五年公债殖利率平盘游走，量能续在低档

路透台北11月3日 - 台湾指标五年公债103/15 殖利率周一在平盘游走，成交量能续在低档。交易商指出，美债暂看不出方向，且明日有10年103/13期增额券将标售，观望气氛浓厚令成交量急冻。

交易员表示，至今年底五年期公债都未有新券发行，这将令103/15期公债的主流券地位得以持续。但因美债暂未有方向，且时近年底结帐期，各方对台债参与度缩手，流动性不足下，令参与意愿降至新低。

〞现在台债根本没有人要玩，主流券一天成交不到50亿，要出根本出不掉，〞一位票券商交易员说。

明日将标售10年期的103/13期增额发行公债，金额预定350亿台币。对此期公债，交易员普遍表示，财政部是否进场截标成为市场的大变数，尤其是本期公债发行前交易时空单至目前为止只有约50亿台币，相较以往约至少100亿台币的空单量，显见交易人气退潮。

美国公债价格周五下滑，因投资人对全球最大经济体的前景愈发乐观，遂从避险公债撤资，转投收益较高的其他高风险资产。尾盘10年期公债 收益率报2.335%，周四时在收益率报2.310%。

预估指标公债主要交投区间： • 五年公债103/15 ：1.18-1.19% • 10年增额公债103/13R ：1.64-1.65%

本地时间10:时最新报价： • 103/15期五年公债殖利率跌0.4基点报1.1851%，成交量14亿台币。 • 10年增额公债103/13R发行前交易升0.7基点报1.6420%，成交量4亿台币。

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