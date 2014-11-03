台湾债市：指标五年公债殖利率平盘游走，量能续在低档

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北11月3日 - 台湾指标五年公债103/15 殖利率周一在平盘游走，成交量能续在低档。交易商指出，美债暂看不出方向，且明日有10年103/13期增额券将标售，观望气氛浓厚令成交量急冻。
交易员表示，至今年底五年期公债都未有新券发行，这将令103/15期公债的主流券地位得以持续。但因美债暂未有方向，且时近年底结帐期，各方对台债参与度缩手，流动性不足下，令参与意愿降至新低。
〞现在台债根本没有人要玩，主流券一天成交不到50亿，要出根本出不掉，〞一位票券商交易员说。
明日将标售10年期的103/13期增额发行公债，金额预定350亿台币。对此期公债，交易员普遍表示，财政部是否进场截标成为市场的大变数，尤其是本期公债发行前交易时空单至目前为止只有约50亿台币，相较以往约至少100亿台币的空单量，显见交易人气退潮。
美国公债价格周五下滑，因投资人对全球最大经济体的前景愈发乐观，遂从避险公债撤资，转投收益较高的其他高风险资产。尾盘10年期公债 收益率报2.335%，周四时在收益率报2.310%。
预估指标公债主要交投区间： • 五年公债103/15 ：1.18-1.19% • 10年增额公债103/13R ：1.64-1.65%
本地时间10:时最新报价： • 103/15期五年公债殖利率跌0.4基点报1.1851%，成交量14亿台币。 • 10年增额公债103/13R发行前交易升0.7基点报1.6420%，成交量4亿台币。
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--欧元区经济：通胀率微升，降低欧洲央行采取新行动的机率 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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