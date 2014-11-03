台湾汇市：台币实质交易区间趋贬，持续反映日本扩大量化宽松

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北11月3日 - 台币兑美元 周一实质交易盘初趋贬。交易员认为，今日汇市开盘持续反应日本扩大量化宽松的影响，日圆依旧疲弱引领主要亚币续贬，韩元盘初甚至频频跳空，拖累台币早盘走贬靠向30.500。
汇银人士指出，盘初出口商在台币30.490上方抛汇卖需增温，且前波台币低位亦落在30.500附近，市场预期台币在30.500上方美元卖压较大，短线台币实质交投料暂在30.490附近疲弱整理。
今日台币盘中低位触及三周新低，前波盘中低位为10月9日的30.509。
〞台币接下来会缓贬，走贬速度不会这么快。〞一本地大型官股银行交易员说。
当地时间10:02，交易员表示，台北外汇成交量扩大到2.27亿美元，交投较显活络，主要受惠于出口商抛汇量能增温，若台币持续向30.500靠拢，短线仍需消化出口商美元卖需，台币实质交投料在30.490附近略显多空对峙局面。
他们并预估，今日台币主要成交区间暂看在30.470-30.520。
盘初台币主要交易区间在30.478-30.495；上交易日主要区间在30.370-30.455。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点已由折价转为微幅溢价；一个月远汇报价 暂报在30.485/30.499左右，上日纽约盘收在30.460。
本地时间10:00时，美元指数 上涨0.40%至87.263附近，台湾加权股价指数 涨0.16%，报8,988.02点。台湾周五资料显示，外资及陆资在台股买超81.08亿台币, 连续五个交易日买超共计429.04亿台币。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.470-30.520
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