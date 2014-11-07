《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(11月3日-7日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--《焦点》中国央行政策工具推陈出新，MLF问世助力定向宽松

随着三季度货币政策执行报告发布，中国央行于9月和10月两次向商业银行大规模“放水 ”行为终于揭开面纱。不过不同于市场此前广泛预期的SLF(常备借贷便利)操作，央行两次使用的均是其最新创设的MLF(中期借贷便利)。

--《焦点》中国外汇储备告别高增长，战略性资本输出提供新选择

规模近4万亿美元的中国外汇储备正在告别激增岁月，然而国际形势风云变幻及主要储备货币波动，凸显管理全球最大外储资产仍须如履薄冰。这也促使中国政府从战略层面上鼓励资本输出，以提高这笔巨额国民财富的配置效率。

--中国数据：10月官方制造业PMI降至五个月低点，稳增长措施须加快落实

受订单下降及生产活动减缓影响，中国宏观经济先行指标--10月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至五个月低点，仍位于荣枯分界线上，表明制造业总体平稳但存在一定下行压力，需要加快落实稳增长措施。 10月官方非制造业采购经理人指数(PMI)创九个月最低，但仍远高于荣枯线，表明非制造业活动继续保持扩张态势。

--中国政策：加快推进“一带一路”建设，建立丝路基金--国家主席

中央财经领导小组日前召开第八次会议。中国国家主席习近平在会上表示，要加快推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设，并以创新思维办好亚洲基础设施投资银行和丝路基金。

--中国政策：修订外商投资目录公开征求意见，限制类由79条减至35条--发改委

中国国家发改委日前就外商投资产业指导目录（2011年修订）向社会公开征求意见，其中限制类由79条缩减至35条，放开外资股比限制，重点推进制造业和服务业对外开放。

--中国政策：稳定资源性产品进口，加紧上海自贸区试点汽车平行进口

为稳定外贸进口，中国国务院办公厅周四发布关于加强进口的若干意见，明确提出继续鼓励先进技术设备和关键零部件等进口，稳定资源性产品进口，支持和鼓励企业建立商业储备。

--中国房地产：近期楼市政策是去行政化而非救市，市场仍有发展期--住建部

中国住房和城乡建设部副部长齐骥表示，近期出台的房地产政策是去行政化而非“救市”，目前楼市正处于市场本身的调整中，未来商品房住宅市场还会有一段发展时期。

--中国经济：要推动经济保持中高速增长向中高端水平迈进--总理

中国国务院总理李克强周一称，必须坚持发展为第一要务，要推动经济保持中高速增长向中高端水平迈进。

--中国国企：不能简单将融资平台翻牌成国有资本运营公司--国资委官员

中国国务院国资委副主任黄淑和近日表示，在改组组建国有资本投资运营公司过程中，不能将现有融资平台公司进行简单“翻牌”，使这类平台公司变成“走了样”的国有资本投资运营公司。他并表示，在准确界定不同国有企业功能方面，国资委正在抓紧研究论证。

--《焦点》基建投资再当中国稳增长“急先锋”，民生投入亟需快步跟上

面对经济下行压力仍大的现实，一直强调底线思维、区间调控的中国政府近期出招频密，铁路、机场等公共基础设施投资再度充当“急先锋”，也使四季度经济持稳的预期获共识。

--《财经洞察》该向中国GDP的计划管理模式说再见的时候了

中国GDP的起落总是牵动着全球投资人的神经。在三期叠加中国经济面临转轨换道的新常态时，或许更需要调整宏观调控的新心态：中国是否还有预设年度GDP增长目标的必要？

========================================================================== 【金融/证券/保险】

--《分析》中国公开市场操作仅冰山一角，货币政策三条线早已潜游急行

露出海面的永远只有冰山一角，恰如今年以来的中国央行货币政策。周四进行的公开市场操作再次平稳对冲，市场淡定以对风平浪静，但今年债市波澜壮阔的行情，却讲述着不一样的流动性宽松故事。

--中国外汇：要推动资本市场双向开放，放宽境内居民境外投资限制--外管局长

中国国家外汇管理局局长易纲称，中国要扩大对内对外开放，推动资本市场双向开放，有序提高跨境资本和金融交易可兑换程度，并坚持“引进来”和“走出去”相结合，鼓励外资参与境内并购重组，放宽境内居民境外投资限制，确立企业和个人对外投资主体地位。

--亚洲金融：PPP等多元方式有望成为亚投行融资模式--发改委专家

中国国家发改委对外经济研究所国际经济合作室主任张建平表示，亚洲基础设施投资银行(AIIB)的金融规则设计将在借鉴中国经验和适用发展中经济体经验的同时，参考现有惯例和国际通用规则，PPP(公私合作关系)等多元方式有望成为亚投行基础设施项目的融资模式。

--上海市长称上证所和港交所正进行“沪港通”前期准备

上海市市长杨雄周日表示，上证所和港交所正在进行“沪港通”的前期准备。他指出：“前期准备的工作量还是很大的，需要通过很多的测试，出现问题的话对于股票交易可是大事。”

--中国债市：非金融机构重新获准进入银行间债市，明确北金所平台地位

中国人民银行周一发布非金融机构合格投资人进入银行间债市的通知，意味着冻结已有时日的“丙类户”重新获准入市。新的规定中，将北京金融资产交易所作为业务办理的头道闸门，同时规定上述机构只能与指定的报价商进行债券交易。

--中国债市：财政部首次发布关键期限国债收益率曲线，未来将扩展完善

中国财政部首次发布中国关键期限国债收益率曲线，由中央国债登记结算有限责任公司编制及提供，与现有银行间固定利率国债收益率曲线取值将一致，只不过与后者已覆盖21个期限不同，财政部公布的曲线首批将只有1、3、5、7、10年几个关键期限。

--中国金融：应收款违约压力上升，上半年保理业务量同比下降--银行业协会

中国银行业协会官员日前表示，经济增速放缓使企业应收账款违约面临巨大压力；2014年上半年，中国国内保理业务量同比下降12.84%，国际保理业务量同比下降了9.77%。

--中国债市：央行建立全口径债券统计制度，强化部际协调监管合作

随着中国债券市场创新品种日渐增多，市场亟需规范的全口径债券统计。中国央行周四联合证监会发布公告称，建立债券统计制度，加强债券市场部际协调监管合作；不过分析人士认为，初期料对社会融资规模中的债券分项影响有限。

========================================================================== 【行业/公司】

--中国电力：预计四季度全社会用电量同比增约3%，全年增幅3.5-4%--中电联

中国电力企业联合会周日发布预测报告称，预计四季度全国电力供需总体宽松，全社会用电量同比增长3%左右，全年用电量增长3.5-4%左右。

--中国电力：深圳开展输配电价格改革试点，对电网企业实行总收入监管

中国新一轮输配电价改革试点启动。国家发改委网站刊登通知称，深圳将开展输配电价改革试点，将现行电网企业依靠买电、卖电获取购销差价收入的盈利模式，改为对电网企业实行总收入监管。

--中国房地产：10月百城住宅均价同比23个月首跌，环比跌幅收窄--中指院

中国指数研究院提供的报告称，10月百城住宅均价同比23个月来首次下跌，环比则连续第六个下跌，但跌幅缩窄。整体来看，全国主要城市住宅价格仍处于下行区间，但本月跌幅缩小。

--中国企业：中国铁建牵头财团赢得墨西哥高铁项目合同，价值数十亿美元

墨西哥运输与交通部周一表示，一个由中国企业牵头的财团已赢得连接墨西哥城和克雷塔罗市的高速客运铁路合同，价值数十亿美元。

--中国房地产：三季度全国综合地价涨势持续放缓--土地勘测规划院报告

中国楼市调整波及土地市场，地价涨势持续放缓。中国土地勘测规划院最新报告称，今年三季度全国综合地价水平保持微幅上升，但环比、同比增速持续放缓，其中住宅地价环比增速回落幅度最为明显。

--《焦点》阿里巴巴财报确认成长势头，但总体利润率降至两年低点

阿里巴巴集团的电子商务与移动业务在7-9月季度强劲增长，增幅远超对手，掩盖了利润率下降和获利增长减速的弱点。

--中澳贸易：中国将签协议，每年从澳洲进口100万头活牛