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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 11:16 BJT

韩国股市：早盘下跌，汽车制造商股价受到日圆贬值拖累

Korea Investment & Securities分析师Suh Sung-moon表示，现代汽车与工会员工之间的薪资纠纷的诉讼即将裁定，也将令投资人头痛。

根据当地媒体报导，如果现代汽车输掉官司，最初可能必须向有关员工支付5兆(万亿)韩元(46.5亿美元)补偿金。

汽车零件制造商股价同样下挫，现代摩比斯 重挫4.6%， Mando Corp 大跌4.5%。

电讯股等防御类股逆势上涨，韩国最大行动服务供应商SK电讯(SK Telecom) 涨2.4%，KT Corp 劲扬3.1%。(完)
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