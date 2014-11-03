中国保险：混合保险集团拟纳入监管，以防范集团风险减少监管套利--保监会

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京11月3日 - 中国保监会发布偿二代保险集团监管规则征求意见稿，拟将混合保险集团纳入保险集团监管的范围，有效防范集团风险、减少监管套利，同时明确了保险集团特有风险的监管要求。
保监会网站刊登的新闻稿称，与目前偿一代下偏重定量监管的保险集团偿付能力监管标准相比，作为偿二代监管体系的组成部分，保险集团偿付能力监管涉及包括定量资本要求、定性监管要求和市场约束机制在内的“三支柱”所有要素。
文章称，国际上一般将保险集团分为两类，一类是保险控股集团，即由保险集团（控股）公司控制多家保险机构而形成的企业集合；另一类是混合保险集团，即由一个非保险机构控制多家保险机构而形成的企业集合。
近些年来，随着中国金融市场发展和股权交易的日益便利，保险控股集团和混合保险集团日益增多。尤其是混合保险集团，由于其控股公司是不受资本监管的非金融机构，甚至没有显性的单一控股法人实体，集团化风险更为突出。《征求意见稿》将混合保险集团首次纳入监管范围，将有效防范集团风险、减少监管套利。
在计量保险风险、市场风险和信用风险等量化风险最低资本的基础上，《征求意见稿》考虑了保险集团整体的风险聚合效应和风险分散化效应，并增加了保险集团控制风险最低资本要求，使保险集团的风险管理能力与其最低资本要求挂钩；增加了系统重要性保险机构附加资本要求，更加科学、全面的计量保险集团的风险状况和资本要求。
同时明确了保险集团特有风险的监管要求。与单个保险公司相比，保险集团具有风险传染性，并存在组织结构不透明风险、集中度风险、非保险领域风险等特有风险。《征求意见稿》针对集团特有风险提出了具体的监管要求，并建立了监管机构每年对保险集团偿付能力风险管理进行定期评估的机制。
2008年金融危机爆发后，加强金融保险集团监管成为国际金融领域的共识，而中国保险集团近几年快速发展所带来的业务多元化、投资全球化和风险复杂化的趋势，也迫切要求改进和加强对保险集团的偿付能力监管。
2013年7月，根据偿二代建设总体安排和整体框架，保监会牵头成立了“保险集团偿付能力监管项目组”，对国际金融保险集团审慎监管的理论和实践进行了系统研究，结合中国近年来金融机构集团化发展的最新情况和发展趋势，在全面总结偿一代保险集团偿付能力监管标准实施六年来的经验和问题的基础上，起草完成了此份《征求意见稿》。（完） (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申