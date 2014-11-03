中国保险：混合保险集团拟纳入监管，以防范集团风险减少监管套利--保监会

路透北京11月3日 - 中国保监会发布偿二代保险集团监管规则征求意见稿，拟将混合保险集团纳入保险集团监管的范围，有效防范集团风险、减少监管套利，同时明确了保险集团特有风险的监管要求。

保监会网站刊登的新闻稿称，与目前偿一代下偏重定量监管的保险集团偿付能力监管标准相比，作为偿二代监管体系的组成部分，保险集团偿付能力监管涉及包括定量资本要求、定性监管要求和市场约束机制在内的“三支柱”所有要素。

文章称，国际上一般将保险集团分为两类，一类是保险控股集团，即由保险集团（控股）公司控制多家保险机构而形成的企业集合；另一类是混合保险集团，即由一个非保险机构控制多家保险机构而形成的企业集合。

近些年来，随着中国金融市场发展和股权交易的日益便利，保险控股集团和混合保险集团日益增多。尤其是混合保险集团，由于其控股公司是不受资本监管的非金融机构，甚至没有显性的单一控股法人实体，集团化风险更为突出。《征求意见稿》将混合保险集团首次纳入监管范围，将有效防范集团风险、减少监管套利。

在计量保险风险、市场风险和信用风险等量化风险最低资本的基础上，《征求意见稿》考虑了保险集团整体的风险聚合效应和风险分散化效应，并增加了保险集团控制风险最低资本要求，使保险集团的风险管理能力与其最低资本要求挂钩；增加了系统重要性保险机构附加资本要求，更加科学、全面的计量保险集团的风险状况和资本要求。

同时明确了保险集团特有风险的监管要求。与单个保险公司相比，保险集团具有风险传染性，并存在组织结构不透明风险、集中度风险、非保险领域风险等特有风险。《征求意见稿》针对集团特有风险提出了具体的监管要求，并建立了监管机构每年对保险集团偿付能力风险管理进行定期评估的机制。

2008年金融危机爆发后，加强金融保险集团监管成为国际金融领域的共识，而中国保险集团近几年快速发展所带来的业务多元化、投资全球化和风险复杂化的趋势，也迫切要求改进和加强对保险集团的偿付能力监管。