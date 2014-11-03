版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 11:15 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆停止单被触发后出现技术回调

0248GMT

* 本周开局设在9月高点141.21上方的停止单被触发

* 之后的跌势试探关键水平140--买盘支撑

* 140应是未来几日的下档极限

* 或将在140-141.2之间进一步盘整

* 未来几周重点关注3月高点143.8(完)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐