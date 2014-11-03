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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 16:40 BJT

更新版 2-新债招标：中国三年续发国债收益率低于预期，受现券继续走好支撑

* 三年续发国债收益率3.3748%，低于预期

* 二级市场早盘走势向好，支撑新债

* 投标倍数1.93倍，属今年以来较好水平

* 获得1亿元追加认购，最终发行量为281亿元 (新增追加发行量等公告细节，并更新相关债券报价)

路透上海11月3日 - 中国财政部周一上午招标的三年期续发国债，中标收益率低于预测均值近5个基点(bp)。因早盘现券走势向好，收益率下行利好新债。

交易员并称，从1.93倍的投标倍数来看，属于今年以来较好水平，以中小机构为主的需求，继续支撑一级市场。

财政部公告显示，上午招标发行的三年期续发国债，在280亿元人民币的招标发行总量基础上，获得1亿元追加发行。发行价格102.27元，投标量541亿元，投标倍数1.93倍。

业内人士透露，上述价格对应中标收益率为3.3748%，边际中标收益率为3.4084%，此前市场预测均值为3.42%。

华南一券商交易员表示，早盘二级市场收益率有所下行，是导致新债发行向好的主要原因。至于需求，就其了解情况来看，则以包括城商行等中小机构居多。

银行间市场固息国债到期收益率曲线 显示，三年期品种的最新值为3.4376%。

二级市场上，目前与今日新债期限相近国债成交不多，剩余期限约2.36年的140004券上午报价 一路下行，最新报在3.44%/3.40%，上日尾盘为3.49%/3.45%。

今日招标新债为财政部今年第20期 三年品种第一次续发，采用混合式招标方式，标的为价格；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.05%。

招标当日，原发行部分停止交易一天；招标结束至11月5日进行分销；11月7日起与原发行部分合并上市交易。

本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。从2014年9月11日开始计息，票面利率4.00%。(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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