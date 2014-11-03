更新版 2-新债招标：中国三年续发国债收益率低于预期，受现券继续走好支撑

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 三年续发国债收益率3.3748%，低于预期
* 二级市场早盘走势向好，支撑新债
* 投标倍数1.93倍，属今年以来较好水平
* 获得1亿元追加认购，最终发行量为281亿元 (新增追加发行量等公告细节，并更新相关债券报价)
路透上海11月3日 - 中国财政部周一上午招标的三年期续发国债，中标收益率低于预测均值近5个基点(bp)。因早盘现券走势向好，收益率下行利好新债。
交易员并称，从1.93倍的投标倍数来看，属于今年以来较好水平，以中小机构为主的需求，继续支撑一级市场。
财政部公告显示，上午招标发行的三年期续发国债，在280亿元人民币的招标发行总量基础上，获得1亿元追加发行。发行价格102.27元，投标量541亿元，投标倍数1.93倍。
业内人士透露，上述价格对应中标收益率为3.3748%，边际中标收益率为3.4084%，此前市场预测均值为3.42%。
华南一券商交易员表示，早盘二级市场收益率有所下行，是导致新债发行向好的主要原因。至于需求，就其了解情况来看，则以包括城商行等中小机构居多。
银行间市场固息国债到期收益率曲线 显示，三年期品种的最新值为3.4376%。
二级市场上，目前与今日新债期限相近国债成交不多，剩余期限约2.36年的140004券上午报价 一路下行，最新报在3.44%/3.40%，上日尾盘为3.49%/3.45%。
今日招标新债为财政部今年第20期 三年品种第一次续发，采用混合式招标方式，标的为价格；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.05%。
招标当日，原发行部分停止交易一天；招标结束至11月5日进行分销；11月7日起与原发行部分合并上市交易。
本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。从2014年9月11日开始计息，票面利率4.00%。(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申