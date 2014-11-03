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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 15:50 BJT

《中国金融债发行日程表》--11月3日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限       票面利率      债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)
 =============================================================================
 国开行          60            1        *3.6954%      固息增发债    10/29-11/3
                 60            3        *4.0365%      固息增发债    10/29-11/3
                 40            5        *4.1981%      固息增发债    10/29-11/3
                 40            7        *4.3165%      固息增发债    10/29-11/3
                 40           10        *4.3369%      固息增发债    10/29-11/3
                           (第23、25、24、21和22期增发债)
*国开行         120           10         5.30%        二级资本债    10/30-11/3
                           (第五年末有前提条件的发行人赎回权)
 进出口行        60           六个月   *3.6546%       贴现金融债    10/31-11/4
                 50            3       *3.9914%       固息增发债    10/31-11/4
                           (2014年第68期增发债)
                 50            10        *4.38%       固息金融债    10/31-11/4 
                 
*农发行          60            1         3.5352%      固息增发债    11/4-11/5 
                           (中标收益率，第43期第四次增发)                            
                 60            3         3.9420%%     固息增发债    11/4-11/6
                           (中标收益率，第46期第二次增发)     
                 60            5         4.0763%      固息增发债    11/4-11/6
                           (中标收益率，第45期首次增发)
*河北银行        10            3         周三招标     固息金融债    11/5-11/6
                 10            5         周三招标     固息金融债    11/5-11/6
*渤海银行        50            2         周三招标     固息金融债    11/5-11/6
                 50            3         周三招标     固息金融债    11/5-11/6
*嘉兴银行         5            3         周三招标     固息金融债     周四
                  5            5         周三招标     固息金融债     周四
*国开行      至多60            1         周二招标     固息增发债    11/5-11/13
             至多50            3         周二招标     固息增发债    11/5-11/13
             至多50            5         周二招标     固息增发债    11/5-11/13
             至多40            7         周二招标     固息增发债    11/5-11/13
             至多50           10         周二招标     固息增发债    11/5-11/13
                           (第23、25、24、21和22期增发债)

 农发行      100-200          --          --            --            11/10

  注: *表示新增。(完)


 (整理 吴芳； 审校 丁淑琴)
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