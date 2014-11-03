《中国金融债发行日程表》--11月3日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ============================================================================= 国开行 60 1 *3.6954% 固息增发债 10/29-11/3 60 3 *4.0365% 固息增发债 10/29-11/3 40 5 *4.1981% 固息增发债 10/29-11/3 40 7 *4.3165% 固息增发债 10/29-11/3 40 10 *4.3369% 固息增发债 10/29-11/3 (第23、25、24、21和22期增发债) *国开行 120 10 5.30% 二级资本债 10/30-11/3 (第五年末有前提条件的发行人赎回权) 进出口行 60 六个月 *3.6546% 贴现金融债 10/31-11/4 50 3 *3.9914% 固息增发债 10/31-11/4 (2014年第68期增发债) 50 10 *4.38% 固息金融债 10/31-11/4 *农发行 60 1 3.5352% 固息增发债 11/4-11/5 (中标收益率，第43期第四次增发) 60 3 3.9420%% 固息增发债 11/4-11/6 (中标收益率，第46期第二次增发) 60 5 4.0763% 固息增发债 11/4-11/6 (中标收益率，第45期首次增发) *河北银行 10 3 周三招标 固息金融债 11/5-11/6 10 5 周三招标 固息金融债 11/5-11/6 *渤海银行 50 2 周三招标 固息金融债 11/5-11/6 50 3 周三招标 固息金融债 11/5-11/6 *嘉兴银行 5 3 周三招标 固息金融债 周四 5 5 周三招标 固息金融债 周四 *国开行 至多60 1 周二招标 固息增发债 11/5-11/13 至多50 3 周二招标 固息增发债 11/5-11/13 至多50 5 周二招标 固息增发债 11/5-11/13 至多40 7 周二招标 固息增发债 11/5-11/13 至多50 10 周二招标 固息增发债 11/5-11/13 (第23、25、24、21和22期增发债) 农发行 100-200 -- -- -- 11/10 注: *表示新增。(完) (整理 吴芳； 审校 丁淑琴)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申