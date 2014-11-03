瑞士金融：瑞士是否增持黄金储备的公投临近，投资者开始对冲瑞郎

路透伦敦10月31日 - 外汇投资者已开始对瑞郎的快速波动进行对冲，一个月后瑞士将就央行是否应增持黄金储备进行公投。

欧元/瑞郎一个月期隐含波动率 三周来首次升至3%以上，周五报3.35%左右。

交易商称，一个月期权涵盖了11月30日对黄金储备投票的日期。瑞士人民党提出倡议，要求“保护瑞士的黄金”，以防瑞士央行出脱黄金储备，要求该央行的资产中至少有20%是黄金。

截至上周末，许多投资者仍对对冲敞口表示无所谓，但近期的调查显示，相当多的人支持“保护瑞士的黄金”，交易商和分析师称，这一投票在对冲基金和投资者中获得越来越多的关注。

周五进行的调查显示，38%的受访者支持这一提议，较前周的45%有所下降。大约47%的受访者反对这一提议，15%的人尚未作出决定。

上周五公布一项更可靠且受到普遍关注的调查显示，这一提议获得公众44%的支持率。尽管随着公投临近这一提议的支持率下降，但投资者却仍在保持谨慎。

“有一些紧张情绪，作为一件风险事件，其受到的关注正在增加，”瑞银驻苏黎士策略师Beat Siegenthaler称，“动议获得通过的机率较低，但如果真的获得通过，那将意义重大，而不仅是针对黄金来说。”

如果公投获得通过，将令金市和汇市紧张不安，因这要求瑞士央行大举提高黄金储备。

瑞士央行将要买入约1,500吨黄金以满足这一要求，这将提振金价。另外这将令瑞士央行三年来抑制瑞郎/欧元上限的作法受到威胁。

瑞士央行设定瑞郎/欧元上限为1.20，以帮助防御经济衰退和通缩威胁。

**瑞士央行反对这一提议**

瑞士央行反对这一提议，因为提高黄金储备将增加瑞士央行的成本，并可能导致亏损。

瑞士央行外汇储备达5,220亿瑞郎，其将多数投资于欧元，三分之一投资于美元。最近几年黄金储备份额不断下降，目前占该央行资产负债表的大约7%。

如果公投通过这一提议，那么黄金储备数量将增加逾一倍。鉴于欧元在瑞士央行外汇储备中的优势地位，这很可能要求瑞士央行卖出欧元，从而威胁到欧元/瑞郎的下限。

当然如果这一提议获得公投通过，并不会限制瑞士央行扩张资产负债表。该央行可以增加瑞郎发行量以压低瑞郎，但这需要相当大的成本，瑞士央行仍需要买入更多黄金，以满足需求。

外汇投资者意识到这一问题，一些人押注如果增加黄金储备的提议获得通过，那么欧元/瑞郎下限将受到威胁。

伦敦另一位期权交易商称，“一些认同这一观点的人士认为，欧元/瑞郎将跌向下限，而瑞士央行将被迫保护下限。”(完)