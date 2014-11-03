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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 11:34 BJT

台湾债市：公债RP利率区间高位走滑，月初投信资金回笼

路透台北11月3日 - 台湾债券市场公债附买回(RP)利率周一向区间低位靠拢。交易商指出，月初以来投信的申购款回流，投信普遍多钱，寿险业的资金也少许偏多，市场宽松下，附买回利率区间自高档走低。

交易商指出，月初资金回流市场相当明显，投信的申购款偏多，令其陆续进场找券，预料未来一、二周的资金可望维持宽松。

〞投信的钱很多，和上个月底相比是宽松很多。〞一位大型证券商交易员表示。

本周公司债交割因素很少，仅有周五(7日)有健乔信元 可转换公司债发行，金额5亿台币。

今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，利率区间高位较先前在月底时成交的高位回落；公司债今日成交0.63-0.64%，区间高位也因迈入月初而走低。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%；票券商的极短天期利率在0.48-0.50%。主要成交利率大致同于上日，先前月底时少部分的利率高位今日已无成交。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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