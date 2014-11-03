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货币新闻 | 2014年 11月 3日 星期一 13:03 BJT

《KEMP专栏》EIA报告为美国取消原油出口限制清除最后一道障碍

根据1970年代法律授权，总统拥有足够权力来自行终结对出口的管制。里根(Ronald Reagan)总统曾精准运用这些权力，在1981和1985年分别放宽了精炼油品出口和向加拿大的石油出口。

国会也可以自己通过简单立法修正部分法规来授权出口，包括1975年能源政策保护法、1976年海军石油储备法、1977年出口管理修正案、1978年外大陆架土地法案修正案和1979年出口管理法。

可能会采取结合的方式，国会修正出口管控法规，但由总统最终决定出口是否符合国家利益。

阿拉斯加North Slope地区出口油气就采取了这种方式，国会1995年立法允许出口，但由总统克林顿在1996年做出最终决定。

哪种途径更有效是一个政治策略问题。但是一旦中期选举结束，国会与白宫应把解决出口问题列为重中之重。(完) (编译审校/ 艾茂林/洪曦/陈宗琦/朱晓军/高琦)
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