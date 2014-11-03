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货币新闻 | 2014年 11月 3日 星期一 13:04 BJT

《投资焦点》震荡市况中，对冲基金股市多空策略受青睐

但是即便有的投资者还是很挑剔，对冲基金的策略--尤其是押注股价下跌的能力，仍在收益难度加大之际赢得了更多信徒。

巴黎的基金Carmignac本月稍早建立了“卖空”周期股组合，从股市回落中获利。该机构管理资产规模达490亿欧元(621亿美元)。

“这是个对冲市场震荡的好办法，”Carmignac全球基金经理Frederic Leroux表示。

据Markit数据，作空标准普尔500指数 成分股的仓位目前已达18个月高位，过去几个月一直稳步增加。

部分公开上市交易的对冲基金自身股价也在上涨。Pershing Square Holdings 股价两周内攀升10.3%，高于泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 的5.3%升幅。英仕曼集团(Man Group) 股价上涨5.1%。

“股市多/空策略是个不错的选择，”Stenham Asset Management资深分析师Bruce Harington称，“随着(估值)倍数全线上升，做空的业绩前景应该更好。”(完) (编译 朱晓军/杜明霞/洪曦；审校 白云/艾茂林)
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