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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 16:44 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币收于逾一周低位，成交清淡价格维稳态势料延续

* 人民币收于逾一周低位，市况清淡
    * 中间价走软至逾一个月低位
    * 价格维稳态势料延续

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京11月3日 - 中国人民币兑美元 周一收贬于逾一周低位。国际美元指
数继续走强，中间价顺势走软至逾一个月低位。日内交易清淡，价格波动不多，整体走势持
稳。
    
    交易员认为，包括日本出台新的量化宽松政策、美元有进一步走强趋势，对于境内外汇
市场供求的短期影响仍不明显，市场仍预计即期价格会以稳定为主。
    
    “国际美元走升后，人民币走贬的可能性不太大，毕竟人民币如果走势反转，对于资本
流出可能会有影响，监管层可能还是想以维稳为主吧。”一外资行交易员表示。
    
    她说，今天开盘后没有大的客盘，交易非常清淡。上午公布10月官方非制造业PMI后出
现一些购汇，但价格变化并不大。预计年底前还会保持稳定中小幅升值的态势。
    
    一股份行交易员认为，汇改之后市场已经可以脱离中间价运行，因此即使是中间价随强
势美元指数出现调整，市场价也未必联动。短期内汇率仍然求稳，当局和市场关注重点可能
会放在包括利率改革等国内金融市场改革方面。
    
    交易员并提到，今天银行间外汇市场正式推出人民币外汇交易中央对手清算业务，不少
交易员参与调试系统，加之月初填写报表等事务占用时间，也是导致今天交易量偏少的原因
。
    
    中国10月官方非制造业采购经理人指数(PMI)创九个月最低，但仍远高于荣枯线，表明
非制造业活动继续保持扩张态势；且新订单指数结束连续两个月的回落走势，并录得五个月
最高，预示四季度经济企稳回升的基础仍然存在。 
    
    全球汇市方面，周一日圆兑美元下跌至七年新低，延续因日本央行意外决定加大购债刺
激计划所引发的跌势。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：
    
 在岸市场人民币兑美元       今日             上日      升贬
 即期成交价格               6.1183           6.1135    -0.08%
 中间价                     6.1525           6.1461    -0.10%
 成交额                     128亿美元                  
                                                       
 日内相对于中间价最大波幅   0.58% (上限±2%  日高      日低
                            )                          
 日内波动幅度(pips)         25               6.1167    6.1192
 2014年来即期升贬值幅度     -1.05%                     
 1年期美元/人民币掉期升水<  1435                       
 CNY1Y=CFXS>                                           
                                                       
 离岸人民币市场,北京时间16  今日             上日      
 :37                                                   
 1年期NDF                   6.2435/69        6.2475    
 CNH即期                    6.1251/56        6.1268    
    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李然; 审校 黄凯)
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