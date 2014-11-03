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货币新闻 | 2014年 11月 3日 星期一 15:08 BJT

新债招标：中国农发行三年增发债收益率3.9420%，五年4.0763%--业内人士

路透上海11月3日 - 业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的三期固息增发债中，三年期中标收益率为3.9420%，五年期4.0763%。对应投标倍数分别为2.97倍和3.20倍。

农发行另外还有一期一年期固息增发债将于北京时间15:30结束招标。

今日招标的三期债分别为该行今年第43期 第四次增发债、第46期 第二次增发债和第45期 首次增发。

具体发行条款如下：

43期第四次增发 46期第二次增发 45期首次增发

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招标规模上限 60亿元 60亿元 60亿元

期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息

招标时间 1年：11月3日14:00-15:30

3/5年：11月3日14:00-15:00

招标方式 单一价格中标（荷兰式）

缴款日 11月5日 11月6日 11月6日

起息日 8月21日 10月13日 10月13日

发行期 11/4-11/5 11/4-11/6 11/4-11/6

上市日 11月7日 11月12日 11月12日

票面利率 4.30% 4.54% 4.61%

基本承销额 无 无 无

承揽费 0.05% 0.05% 0.10%

----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
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