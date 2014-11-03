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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 12:16 BJT

《全球汇市》日圆兑美元触及七年新低；澳元受中国PMI拖累下跌

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2482 1.2524 -0.34 -9.19 1.3745

美元/日圆 112.70 112.30 +0.36 +7.03 105.30

欧元/日圆 140.67 140.64 +0.02 -2.81 144.73

美元/瑞郎 0.9660 0.9628 +0.33 +8.20 0.8928

英镑/美元 1.5967 1.5995 -0.18 -3.56 1.6556

美元/加元 1.1286 1.1265 +0.19 +6.27 1.0620

澳元/美元 0.8727 0.8794 -0.76 -2.09 0.8913

新西兰元/美元 0.7763 0.7780 -0.22 -5.40 0.8206

澳元/日圆 98.350 98.760 -0.42 +4.79 93.850

新西兰元/日圆 87.490 87.370 +0.14 +1.25 86.410

英镑/日圆 179.95 179.62 +0.18 +3.22 174.33

澳元/新西兰元 1.1240 1.1277 -0.33 +3.61 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 陈宗琦/朱晓军/杜明霞/郑茵 审校 张涛/于春红/李爽)
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