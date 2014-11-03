中国货币市场：主要回购利率微跌，资金宽松料将支撑价格续降

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海11月3日 - 中国银行间资金市场周一主要回购利率 微降；跨过月末后，资金面更趋宽松，各期限供给充足，需求相对集中在短端，机构对本月资金前景持乐观预期，料未来回购价格仍有缓步下行空间。
“很宽松，过了月末，感觉完全不一样，”华东一商业银行交易员称。
她并指出，月初虽然有存款准备金例行调整，但在存款偏离度考核指标限制下，银行月末冲存款冲动减弱，准备金补缴规模应不大，根据目前资金状况，回购利率应会继续下行，七天回购有望降至3%附近。
银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日(节假日顺延)，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。
上海一商业银行交易员提到，目前资金面虽然宽松，但整体价格尚未见明显下行，因大行融出资金一般参考加权价和开盘价来定，“今天开盘价不低的，减点卖盘还比较少，后面(回购利率)应该还是会下的。”她称。
另外上周资金供给方多倾向融出价格更好的14天及以上期限资金，上述华东交易员表示，该现象有所好转，因年内资金向好预期占据主流，机构需求集中在隔夜和七天，14天及以上品种成交清淡。
“14天出不动，太贵了，现在是各个期限都有供应。”她称。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.5636 2.5784 -1.48
七天 3.2485 3.2527 -0.42
14天 3.7813 3.8210 -3.97
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.1200 1.3550 +176.50
七天 3.3000 2.7000 +60.00
14天 3.5650 3.3100 +25.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.6200 2.6500 -3.00
七天 3.3100 3.2800 +3.00
14天 3.7500 3.8100 -6.00
Shibor
其中:隔夜 2.5480 2.5590 -1.10
七天 3.1860 3.2000 -1.40
三个月 4.4407 4.4472 -0.65
----------------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴； 审校 吴云凌)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申