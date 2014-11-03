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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 12:15 BJT

中国货币市场：主要回购利率微跌，资金宽松料将支撑价格续降

路透上海11月3日 - 中国银行间资金市场周一主要回购利率 微降；跨过月末后，资金面更趋宽松，各期限供给充足，需求相对集中在短端，机构对本月资金前景持乐观预期，料未来回购价格仍有缓步下行空间。

“很宽松，过了月末，感觉完全不一样，”华东一商业银行交易员称。

她并指出，月初虽然有存款准备金例行调整，但在存款偏离度考核指标限制下，银行月末冲存款冲动减弱，准备金补缴规模应不大，根据目前资金状况，回购利率应会继续下行，七天回购有望降至3%附近。

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日(节假日顺延)，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。

上海一商业银行交易员提到，目前资金面虽然宽松，但整体价格尚未见明显下行，因大行融出资金一般参考加权价和开盘价来定，“今天开盘价不低的，减点卖盘还比较少，后面(回购利率)应该还是会下的。”她称。

另外上周资金供给方多倾向融出价格更好的14天及以上期限资金，上述华东交易员表示，该现象有所好转，因年内资金向好预期占据主流，机构需求集中在隔夜和七天，14天及以上品种成交清淡。

“14天出不动，太贵了，现在是各个期限都有供应。”她称。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5636 2.5784 -1.48

七天 3.2485 3.2527 -0.42

14天 3.7813 3.8210 -3.97

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.1200 1.3550 +176.50

七天 3.3000 2.7000 +60.00

14天 3.5650 3.3100 +25.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6200 2.6500 -3.00

七天 3.3100 3.2800 +3.00

14天 3.7500 3.8100 -6.00

Shibor

其中:隔夜 2.5480 2.5590 -1.10

七天 3.1860 3.2000 -1.40

三个月 4.4407 4.4472 -0.65

----------------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴； 审校 吴云凌)
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