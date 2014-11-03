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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 16:57 BJT

香港已公布经济指标--2014/11/3

时间                    经济指标             按年%          前月（季）按年   上年同月（季）按
                                                               %                 年%
 2014年9月            零售销售值                  +4.8*             +3.5^             +5.0 
 2014年9月            零售销售量                  +6.6*             +2.8              +4.9
 2014年9月            综合消费物价指数(CPI)       +6.6              +3.9              +4.6
 2014年9月            甲类消费物价指数(CPI        +12.3             +4.8              +5.1
                      A)                                                         
 2014年第二季         本地生产总值(GDP)           +1.8              +2.6              +3.0
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                                               14年7-9%         14年6-8月%          13年7-9月%     
                                                                                 
                      失业率                      3.3               3.3               3.3
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                      （以下以10亿港元为单         当月             前月             上年同期
                      位）                                                       
  2014年9月           贸易赤字／盈余              -50.4           -31.5              -42.01
    注: *为已经更新
        ^经修订数据。（完） 
    
 （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） 

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   经济指标预测或公布日程 
     美国与加拿大.......    日本......... 
     欧洲...............    台湾......... 
     中国.......... 
   已公布经济指标一览 
     美国...............    日本......... 
     欧洲...............    韩国......... 
     中国.................    香港......... 
     澳洲..............    台湾.........
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