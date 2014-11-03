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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 12:30 BJT

更新版 1-香港金融：外汇基金第三季录得投资亏损，第四季料仍困难--金管局

(新增细节)

路透香港11月3日 - 香港金融管理局周一公布，外汇基金于2014年第三季度录得187亿港元投资亏损，为五个季度以来首次出现亏损；金管局总裁陈德霖预期第四季外汇基金投资表现将困难，因投资市场波动及美元料转强。

陈德霖出席立法会出席简报会后对记者表示，对于美国何时加息仍存不确定性，而市场对不同数据的反应或会较过往强烈，所以预计投资市场于第四季波幅持续较大。

＂现时外汇基金的资产配置中73%为美元和港元，所以若美元转强，外汇基金的投资收益亦会受影响力，所以第四季是较困难。＂他说。

外汇基金第三季的投资亏损主要来自外汇亏损284亿港元，香港股票投资轻微亏损2亿港元，其他股票则录得投资收入28亿港元；债券投资表现最佳，录得收入71亿港元。首三季则录得377亿元的投资收入。

截至今年9月底止外汇基金总资产为32,146亿港元，外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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