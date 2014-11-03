更新版 1-香港金融：外汇基金第三季录得投资亏损，第四季料仍困难--金管局

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(新增细节)
路透香港11月3日 - 香港金融管理局周一公布，外汇基金于2014年第三季度录得187亿港元投资亏损，为五个季度以来首次出现亏损；金管局总裁陈德霖预期第四季外汇基金投资表现将困难，因投资市场波动及美元料转强。
陈德霖出席立法会出席简报会后对记者表示，对于美国何时加息仍存不确定性，而市场对不同数据的反应或会较过往强烈，所以预计投资市场于第四季波幅持续较大。
＂现时外汇基金的资产配置中73%为美元和港元，所以若美元转强，外汇基金的投资收益亦会受影响力，所以第四季是较困难。＂他说。
外汇基金第三季的投资亏损主要来自外汇亏损284亿港元，香港股票投资轻微亏损2亿港元，其他股票则录得投资收入28亿港元；债券投资表现最佳，录得收入71亿港元。首三季则录得377亿元的投资收入。
截至今年9月底止外汇基金总资产为32,146亿港元，外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申