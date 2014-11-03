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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 12:25 BJT

中国债市动态：现券收益率降幅明显10年国债领跌，受PMI数据提振

路透上海11月3日 - 中国银行间债市现券收益率周一早盘跌幅明显，其中10年国债收益率再降近7-8bp(基点)。交易员表示，月初资金面重回宽松背景下，最新公布的汇丰及官方PMI数据均显示经济有效需求仍不足，市场对未来放松预期继续增强，现券做多热情再次被点燃。

他们并认为，“丙类户”重新获准进入银行间债市，对提振现券市场交投活跃度，丰富交易主体有直接影响，亦利好债市走势。

“交投很活跃，收益率又下了，taken(买盘)很多， 10年国债直接下了7bp ，PMI的影响很直接，”华南一银行交易员表示，本身大家都是很乐观，数据再来刺激一下就更乐观了。

他并指出，上周五收益率就已经下了一些，不过幅度没有今天明显，估计机构还是觉得货币政策还是会有所动作。

受订单下降及生产活动减缓影响，中国宏观经济先行指标--10月官方制造业采购经理人指数(PMI) 降至五个月低点，仍位于荣枯分界线上，表明制造业总体平稳但存在一定下行压力，需要加快落实稳增长措施。

而今日公布的10月官方非制造业(PMI)亦创九个月最低；同时公布的汇丰中国10月制造业PMI终值则持平于初值，为三个月高点，但新订单和新出口订单下修，反映制造业整体趋稳但动能减弱，经济有效需求不足，政府料仍会进一步放松货币和财政政策。

此外，华北一银行交易员则表示，债券市场参与主体的扩大也对交投情绪也有一定影响，但是事件的冲击对债市的影响往往是短暂的，更长期来看，主导现券收益率变动的还是货币政策。

“这样市场更活跃，允许开户了终归是好事情，”他称。

中国人民银行周一发布非金融机构合格投资人进入银行间债市的通知，意味着冻结已有时日的“丙类户”重新获准入市。新的规定中，将北京金融资产交易所作为业务办理的头道闸门，同时规定上述机构只能与指定的报价商进行债券交易。

剩余期限约9.63年的固息国债140012券最新成交收益率 在3.7000%，上交易日尾盘为3.78%。中金所五年期国债期货主力合约TF1412 早盘收报95.906元，较上日结算价涨0.374元，或0.39%。(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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