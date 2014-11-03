中国债市动态：现券收益率降幅明显10年国债领跌，受PMI数据提振

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海11月3日 - 中国银行间债市现券收益率周一早盘跌幅明显，其中10年国债收益率再降近7-8bp(基点)。交易员表示，月初资金面重回宽松背景下，最新公布的汇丰及官方PMI数据均显示经济有效需求仍不足，市场对未来放松预期继续增强，现券做多热情再次被点燃。
他们并认为，“丙类户”重新获准进入银行间债市，对提振现券市场交投活跃度，丰富交易主体有直接影响，亦利好债市走势。
“交投很活跃，收益率又下了，taken(买盘)很多， 10年国债直接下了7bp ，PMI的影响很直接，”华南一银行交易员表示，本身大家都是很乐观，数据再来刺激一下就更乐观了。
他并指出，上周五收益率就已经下了一些，不过幅度没有今天明显，估计机构还是觉得货币政策还是会有所动作。
受订单下降及生产活动减缓影响，中国宏观经济先行指标--10月官方制造业采购经理人指数(PMI) 降至五个月低点，仍位于荣枯分界线上，表明制造业总体平稳但存在一定下行压力，需要加快落实稳增长措施。
而今日公布的10月官方非制造业(PMI)亦创九个月最低；同时公布的汇丰中国10月制造业PMI终值则持平于初值，为三个月高点，但新订单和新出口订单下修，反映制造业整体趋稳但动能减弱，经济有效需求不足，政府料仍会进一步放松货币和财政政策。
此外，华北一银行交易员则表示，债券市场参与主体的扩大也对交投情绪也有一定影响，但是事件的冲击对债市的影响往往是短暂的，更长期来看，主导现券收益率变动的还是货币政策。
“这样市场更活跃，允许开户了终归是好事情，”他称。
中国人民银行周一发布非金融机构合格投资人进入银行间债市的通知，意味着冻结已有时日的“丙类户”重新获准入市。新的规定中，将北京金融资产交易所作为业务办理的头道闸门，同时规定上述机构只能与指定的报价商进行债券交易。
剩余期限约9.63年的固息国债140012券最新成交收益率 在3.7000%，上交易日尾盘为3.78%。中金所五年期国债期货主力合约TF1412 早盘收报95.906元，较上日结算价涨0.374元，或0.39%。(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申