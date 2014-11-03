版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 15:45 BJT

离岸人民币：易方达下周将在美国上市首只挂钩中国短融指数ETF--消息

路透北京11月3日 - 两位消息人士周一对路透表示，中国第四大公募基金--易方达旗下香港公司，下周四(13日)将在美国BATS交易所上市首只挂钩中国信用债市场短融指数的ETF(交易所交易基金)，此举意味着美国投资者可以藉此进入中国短期信用债市场。

该支ETF以人民币计价美元对冲，旨在追踪由中国政府、半政府组织及其它公司发行，在银行间债券市场买卖的人民币计价及具评级短期融资券，基金成份股以其现有发行份额的市值加权计算，基金对冲人民币兑美元的相对价值波动。

该基金交易策略将利用总回报掉期持有金瑞易方达中国短融ETF以获取人民币和美元之间的利差，资金成本为伦敦同业拆放利率(LIBOR)加40-50个基点。

而该产品无杠杆的短融ETF的预期年化收益与波动率比例为4-5倍，对冲及除费后年化收益达2-3%，而对冲后的年化历史波动率为0.45%，投资者还可从人民币兑美元的外汇汇率中获得额外回报。

此前有媒体报导称，中国高收益债吸引众多机构兴趣。10月以来，至少有德意志银行等四家机构准备进军中国债市。业内人士表示，随着全球资产配置时代的到来，加上人民币国际化的加速推进，预计会有更多机构关注中国债券市场的投资机会。

中国短融是非金融机构在中国银行间债劵市场发行的债务融资工具，本金及利息于发行一年内偿还。债劵最长期限为365日，常见的期限是3、6、9及12个月。但发行人必须是根据中国法律注册成立的企业实体。

据中证指数公司网站介绍，其将于周三（5日）正式发布中证高等级短融美元对冲指数，该指数模拟投资高等级短融指数的美元头寸并开设美元兑离岸人民币一个月远期多头仓位的投资策略，以保护高等级短融的投资效益不被外汇波动所侵蚀。（完） (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐