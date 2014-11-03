离岸人民币：易方达下周将在美国上市首只挂钩中国短融指数ETF--消息

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京11月3日 - 两位消息人士周一对路透表示，中国第四大公募基金--易方达旗下香港公司，下周四(13日)将在美国BATS交易所上市首只挂钩中国信用债市场短融指数的ETF(交易所交易基金)，此举意味着美国投资者可以藉此进入中国短期信用债市场。
该支ETF以人民币计价美元对冲，旨在追踪由中国政府、半政府组织及其它公司发行，在银行间债券市场买卖的人民币计价及具评级短期融资券，基金成份股以其现有发行份额的市值加权计算，基金对冲人民币兑美元的相对价值波动。
该基金交易策略将利用总回报掉期持有金瑞易方达中国短融ETF以获取人民币和美元之间的利差，资金成本为伦敦同业拆放利率(LIBOR)加40-50个基点。
而该产品无杠杆的短融ETF的预期年化收益与波动率比例为4-5倍，对冲及除费后年化收益达2-3%，而对冲后的年化历史波动率为0.45%，投资者还可从人民币兑美元的外汇汇率中获得额外回报。
此前有媒体报导称，中国高收益债吸引众多机构兴趣。10月以来，至少有德意志银行等四家机构准备进军中国债市。业内人士表示，随着全球资产配置时代的到来，加上人民币国际化的加速推进，预计会有更多机构关注中国债券市场的投资机会。
中国短融是非金融机构在中国银行间债劵市场发行的债务融资工具，本金及利息于发行一年内偿还。债劵最长期限为365日，常见的期限是3、6、9及12个月。但发行人必须是根据中国法律注册成立的企业实体。
据中证指数公司网站介绍，其将于周三（5日）正式发布中证高等级短融美元对冲指数，该指数模拟投资高等级短融指数的美元头寸并开设美元兑离岸人民币一个月远期多头仓位的投资策略，以保护高等级短融的投资效益不被外汇波动所侵蚀。（完） (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申