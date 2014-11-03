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货币新闻 | 2014年 11月 3日 星期一 16:55 BJT

香港数据：9月零售货值录得八个月最强升幅，受新智能电话开售带动

路透香港11月3日 - 香港政府统计处周一公布，9月零售销售货值及货量按年分别升4.8%和6.6%，均为自1月以来最强的按年增长，主要受惠于iPhone等新型号智能电话推出市面。

政府发言人称，9月零售业销售进一步改善，当月有一些新型号的智能电话推出市面，导致耐用消费品的销售急升；而珠宝首饰、钟表及名贵礼物的销售，亦随着高基数效应减退而出现温和反弹。这些因素足以抵销中秋节在今年和去年于不同时间出现（今年在9月初而去年在9月中）对按年增幅产生的负面影响。

撇除以上的因素后，9月零售业销售仍有温和增长，反映第三季的本地消费意欲有所改善，以及访港旅客持续明显增长所带来的支持。

发言人并称，虽然零售业销售最近有所改善，最新的零售业销售数据尚未反映“占领行动”对本地消费市道所造成的干扰。此外，访港旅客消费模式转变所带来的下行风险仍然持续。

今年第三季与第二季比较，经季节性调整的零售业总销货价值上升5.7%，而经季节性调整的零售业总销货数量则上升5.8%。

下表为香港近期的零售销售活动状况（单位：%）

销售值按年比较 销售量按年比较 *2014年 9月 +4.8* +6.6*

8月 +3.5^ +2.8

7月 -3.2 -4.5

6月 -6.9 -7.5

5月 -3.9 -4.5

4月 -9.9 -9.6

3月 -1.5 -2.5

2月 -2.2 -2.1

1月 +14.4 +16.7

2013年12月 +5.7 +6.1

11月 +8.5 +9.1

10月 +6.3 +5.9

9月 +5.0 +4.9

注：* 初步数据

^ 经修订（完）

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