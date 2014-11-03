香港数据：9月零售货值录得八个月最强升幅，受新智能电话开售带动

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港11月3日 - 香港政府统计处周一公布，9月零售销售货值及货量按年分别升4.8%和6.6%，均为自1月以来最强的按年增长，主要受惠于iPhone等新型号智能电话推出市面。
政府发言人称，9月零售业销售进一步改善，当月有一些新型号的智能电话推出市面，导致耐用消费品的销售急升；而珠宝首饰、钟表及名贵礼物的销售，亦随着高基数效应减退而出现温和反弹。这些因素足以抵销中秋节在今年和去年于不同时间出现（今年在9月初而去年在9月中）对按年增幅产生的负面影响。
撇除以上的因素后，9月零售业销售仍有温和增长，反映第三季的本地消费意欲有所改善，以及访港旅客持续明显增长所带来的支持。
发言人并称，虽然零售业销售最近有所改善，最新的零售业销售数据尚未反映“占领行动”对本地消费市道所造成的干扰。此外，访港旅客消费模式转变所带来的下行风险仍然持续。
今年第三季与第二季比较，经季节性调整的零售业总销货价值上升5.7%，而经季节性调整的零售业总销货数量则上升5.8%。
下表为香港近期的零售销售活动状况（单位：%）
销售值按年比较 销售量按年比较 *2014年 9月 +4.8* +6.6*
8月 +3.5^ +2.8
7月 -3.2 -4.5
6月 -6.9 -7.5
5月 -3.9 -4.5
4月 -9.9 -9.6
3月 -1.5 -2.5
2月 -2.2 -2.1
1月 +14.4 +16.7
2013年12月 +5.7 +6.1
11月 +8.5 +9.1
10月 +6.3 +5.9
9月 +5.0 +4.9
注：* 初步数据
^ 经修订（完）
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