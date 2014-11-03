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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 12:33 BJT

《汇市简讯》美元/坡元涨势受限于获利了结和坡元/马币买盘

0408 GMT

* 美元/坡元在1.2890-1.2900下方受限于获利了结

* 涨势暂时进一步受阻于坡元/马币(林吉特)买盘

* 坡元/马币最新报2.57，此处有部分获利了结

* 可能在下一浪升向2.58前整理

* 美元/坡元最新报1.2872-77，交投在1.2852-88区间(完)

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