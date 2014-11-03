《交易视点》中国经济基本面偏弱，信用债将继续获得支撑--中信证券

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海11月3日 - 中国中信证券 最新信用产品周报认为，10月PMI数据进一步证实经济基本面的弱势，预计中国央行将继续维持宽松政策，不排除通过定向操作等降低资金成本、刺激经济，信用债将继续获得支撑。
**短融仍有较好配置价值**
上周资金面略收紧、但仍然较为宽松，1年期各等级短融收益率下行10-15BP。
从资金面来看，月末因素对资金利率的扰动有限反映较充裕的资金面和投资者较为一致的宽松预期。
随着月末因素的消退，资金利率料将有所回落，将继续对短期产品予以支撑。目前，短融产品与资金利差仍然处于历史高位（1年AAA与7天利差月均值在125BP左右的水平），有进一步下行空间。
从配置角度来看，偏稳定的资金面及较高的利差也使短融产品继续具有较好的配置价值。
**可继续考虑非周期性行业产业债**
上周中票市场收益率同样继续下行，5年AAA中票收益率下行10bp至4.70%左右，与同期限政策性金融债信用利差达55BP左右、较上周有所扩大。
10月PMI数据进一步证实基本面的弱势，预计央行将继续维持宽松政策，不排除通过定向操作等降低资金成本、刺激经济，信用产品将继续获得支撑。
一方面，高等级产品将追随利率债走势，且前期利差被动扩大、有进一步压缩的空间；另一方面，中短期低评级产品因其息差优势将继续获得支撑，而信用利差或有进一步压缩的空间。
总体而言，信用产品的交易和配置机会均好于金融债，配置盘可以继续考虑非周期性行业产业债。
**城投债信用利差缩窄空间不大**
上周城投债收益率继续下行明显，7年提前还本的中西部地级城投债收益率下行至5.60%左右的水平、较上周下行15BP。
城投债信用利差继续处于历史最低水平，缩窄空间不大，相对价值有限；但息差优势明显，配置价值仍较高。
此前财政部下发《地方政府存量债务纳入预算管理清理甄别办法》，与此前的征求意见稿相比，仍然将存量债务截至时间定为2014年12月31日；但未提及此前关于1年的过渡期设置。
那2015年以后‘对保障性住房、公路、水利、土地储备等在建项目非政府债券项目融资是否列入政府预算管理’，财政部采取了模糊化策略。
我们认为这正好为政府处理存量债务及建立成熟的PPP融资模式提供一定的缓冲期，上述公益性项目的非政府类债券融资短期内仍具有较强的政府信用。
对于城投债及存量债务处理等，市场不必过于纠结、但城投公司信用资质的评定可能未来应更多地向城投公司本身倾斜。
**个券推荐**
上周共有87只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1331.50亿元；
短融和超短融中，我们推荐14华能SCP003、14华能集SCP005、14华电股SCP004、14晋焦煤CP002、14粤航运CP001、14西宁城投CP001、14鲁宏桥CP004、14沪临港CP003、14大众CP001。
中期票据中我们推荐14三峡MTN002、14国开投MTN003、14中广核MTN001、14大唐集MTN003、14中建材MTN001、14豫高管MTN001。
私募票据中推荐14永煤PPN007；企业债中推荐14沪建债；公司债中推荐12大唐02（有担保）。(完)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申