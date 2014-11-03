《交易视点》中国经济低位企稳，对转债维持相对乐观看法--中信证券

路透上海11月3日 - 中国中信证券 最新可转债市场周报认为，基于经济低位企稳、债市上行的大环境下，当前对转债市场相对乐观，预期未来，转债走势将取决于市场对政策的预期，短期内看好平安，工行，民生，中长期仍看好齐峰，冠城等军工板块和东方等国企改革板块。

**上周转债在股市带动下大涨**

上周核电、高铁等众多利好政策公布，各版块均出现不同程度的上涨，股市在微跌两周后大涨。沪深300、中小板指和创业板指涨跌幅分别为4.9%、2.7%和2.4%。

行业方面，交通运输板块领涨（+10.3%），钢铁（+8.7%）、建筑（+8.0%）板块等与基建相关的板块涨幅超过8%，煤炭、有色、房地产涨幅均在+5%左右。

受正股带动同期转债大涨。在平价指数上涨+5.9%的情况下，转债指数上升+5.2 %。个券方面，领涨转债为南山（+10.3%）、国电（+13.4%）、中海（+9.3%），大盘转债工行、中行涨幅均在+4%左右。民生、石化涨幅在+3%左右，重工因为赎回日期将至微跌-0.5%

**股市强势反弹，未来风险仍存**

我们继续维持上周的观点，股市方面不会单边上升或单边下跌，经济底部并没有探明，仅仅依靠利率下行很难让行情走的更远，因为没有基本面支撑的估值提升不会太久。但市场底部有望逐步抬升，毕竟无风险利率与风险溢价在下行。

虽然工业增加值如预期反弹，但我们仍保持谨慎，债市方面，受乐观情绪的推动继续上涨，上两周债券收益率整体下行，国债1-5年期收益率短端下行10bps左右，国开债收益率下行10-20bps，AAA、AA+和AA信用债收益率均下行10-15bps左右。

展望未来，债市收益率上行的风险仍然不大，但在43号文利好已经兑现的情况下，应警惕城投债随时可能出现的分化。

**制造业总体保持平稳增长态势**

前9月中国规模以上工业企业利润与10月中采PMI公布。1-9月份工业企业利润累计同比增速7.9%，较1-8月大幅下滑2.1个百分点，为2013年2月以来的新低；主营活动利润累计增速也大幅回落2.1个百分点至7.5%。

工业企业利润增速下滑的原因有二：一是基数效应较高，去年同期的利润增速为年内次高点；二是工业企业整体仍受制于国内工业生产的疲软状况，工业增加值和PPI累计同比持续低位的走势也表明了这一点。

10月中国制造业采购经理指数（PMI）为50.8%，虽比上月回落0.3个百分点，但仍高于临界点，表明我国制造业总体上继续保持平稳增长态势。(完)