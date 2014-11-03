《交易视点》离岸人民币市场流动性趋紧，对四季度债券持中性看法--中信证券

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海11月3日 - 中国中信证券 最新海外债券市场周报认为，中国经济低迷状态短期内难有显着改观，与此同时，离岸人民币市场流动性趋紧、持续加大的新券发行也将对存量债券造成负面影响，因此，整体上对四季度离岸人民币债券走势持中性看法。
报告建议，投资者可适当关注BB-级以上债券、未评级的大型国企债券以及受益于国内房企中票融资渠道放开的离岸人民币债券。一方面，此类债券可以达到适当降低信用风险的效果，另一方面，上述债券也有较高的票息保护。
**人民币存款规模限制离岸债市快速发展**
得益于人民币国际化提速，今年境外人民币债券发行规模大增。前10个月离岸人民币债券总发行额接近2000亿人民币，已经远远超过去年全年发行规模。
但总体看，离岸人民币债券市场发展还是低于预期。主要原因：
（1）贸易渠道仍是境外获得人民币的主要渠道。即使跨境人民币结算的占比进一步上升至40%，预计未来2-3年内离岸人民币市场存款余额也只能上升至3万亿左右，境外人民币规模并不能支撑人民币计价债券的大规模发行；
（2）人民币回流渠道不断拓宽。包括箭在弦上的“沪港通”、规模快速增长的三类机构和RQFII机构以及人民币FDI等都对人民币的境外循环造成影响。
因此，离岸人民币债券市场的发展仍需要不断拓宽资本项下渠道，提高离岸人民币的“境外循环”比例。
**日本央行意外扩大货币宽松力度**
就在美联储刚刚结束量化宽松之际，日本央行出人意料地宣布扩大量化宽松规模，加大货币刺激政策力度，以扭转通缩预期。
在上周公布的半年报中，日本央行大幅下调2014年/2015财年GDP增长预估至0.5%，下调2014/2015财年核心CPI增长预估至1.2%，但仍预期可在此前设定的两年时间内实现2%的通胀率目标。
为确保实现通胀目标，日本央行决定加快扩大基础货币速度，从此前每年增加60-70万亿日元增加至每年80万亿日元；增加年度政府公债购买规模30万亿日元，并将所持日债的平均存续期延长至10年左右。
同时将上市交易基金（ETF）和日本房地产投资信托（JREIT）的年度购买规模扩大两倍。
议息决定公布后，海外市场出现波动。美元兑日元当日涨幅达到2.78%，美元指数进一步走强至86.92，风险资产价格进一步上扬，而与此同时，黄金价格继续遭到打压。(完)
欲浏览更多《交易视点》稿件,请点选 (整理 李宏薇；审校 林高丽)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申