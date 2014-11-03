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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 12:52 BJT

标题新闻：印度尼西亚今年前九个月贸易逆差16.6亿美元--统计局

路透雅加达11月3日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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