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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 14:17 BJT

路透基点：小米10亿美元融资案获得强烈响应，展现强大银行阵容--TRLPC

路透香港11月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，中国智能手机厂商小米融资案展现了强大的银行阵容。小米的10亿美元三年期双档贷款获得热烈反响，最终与29家参贷银行敲定协议。

19家银行为牵头行兼簿记行。初始牵头行兼簿记行-德意志银行、摩根大通和摩根士丹利最终各参贷3,400万美元。

其他牵头行兼簿记行中，澳新银行、台湾银行、法国巴黎银行、恒生银行、工银亚洲和马来亚银行各承贷5,000万美元。渣打银行承贷4,900万美元，中国信托商业银行承贷3,660万美元。东亚银行、三菱东京日联银行、巴克莱银行、瑞士信贷、高盛、ING Bank和永隆银行这七家银行承贷3,333万美元，获得牵头行兼簿记行头衔。第一海湾银行(First Gulf Bank)承贷3,333万美元，获得主办行头衔。

国泰世华银行承贷3,000万美元，担任牵头行兼簿记行。巴西银行(Banco do Brasil)承贷5,000万美元，获得牵头行头衔。

Siemens Financial Services参贷3,750万美元，获得主办行头衔。瑞穗实业银行和元大商业银行各承贷3,000万美元。三井住友银行承贷2,820万美元，担任主办行头衔。

彰化银行、创兴银行、玉山银行和台湾土地银行各承贷1,000万美元，担任经理行。

此项贷款协议在10月31日签署。

这笔贷款平均分成两部分：A部分为定期贷款，B部分为循环贷款。两部分贷款的最高综合收益为273个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码232.5个基点。此前，高级银团的银行综合收益为282.5个基点。

所筹贷款用于一般企业用途，且可能给母公司用作支应内地营运。

小米公司在2010年组建，以其廉价时尚的安卓系统智能手机而在中国获得公众认可。除了中国大陆以外，该公司将业务扩展至香港、印度、马来西亚、新加坡和台湾，目前已经进入10个国家或地区市场。

据小米网站，小米还生产电视、路由器和其他移动设备配件。(完) (编译 李爽 审校 高琦)
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