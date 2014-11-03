路透基点：小米10亿美元融资案获得强烈响应，展现强大银行阵容--TRLPC

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港11月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，中国智能手机厂商小米融资案展现了强大的银行阵容。小米的10亿美元三年期双档贷款获得热烈反响，最终与29家参贷银行敲定协议。
19家银行为牵头行兼簿记行。初始牵头行兼簿记行-德意志银行、摩根大通和摩根士丹利最终各参贷3,400万美元。
其他牵头行兼簿记行中，澳新银行、台湾银行、法国巴黎银行、恒生银行、工银亚洲和马来亚银行各承贷5,000万美元。渣打银行承贷4,900万美元，中国信托商业银行承贷3,660万美元。东亚银行、三菱东京日联银行、巴克莱银行、瑞士信贷、高盛、ING Bank和永隆银行这七家银行承贷3,333万美元，获得牵头行兼簿记行头衔。第一海湾银行(First Gulf Bank)承贷3,333万美元，获得主办行头衔。
国泰世华银行承贷3,000万美元，担任牵头行兼簿记行。巴西银行(Banco do Brasil)承贷5,000万美元，获得牵头行头衔。
Siemens Financial Services参贷3,750万美元，获得主办行头衔。瑞穗实业银行和元大商业银行各承贷3,000万美元。三井住友银行承贷2,820万美元，担任主办行头衔。
彰化银行、创兴银行、玉山银行和台湾土地银行各承贷1,000万美元，担任经理行。
此项贷款协议在10月31日签署。
这笔贷款平均分成两部分：A部分为定期贷款，B部分为循环贷款。两部分贷款的最高综合收益为273个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码232.5个基点。此前，高级银团的银行综合收益为282.5个基点。
所筹贷款用于一般企业用途，且可能给母公司用作支应内地营运。
小米公司在2010年组建，以其廉价时尚的安卓系统智能手机而在中国获得公众认可。除了中国大陆以外，该公司将业务扩展至香港、印度、马来西亚、新加坡和台湾，目前已经进入10个国家或地区市场。
据小米网站，小米还生产电视、路由器和其他移动设备配件。(完) (编译 李爽 审校 高琦)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申