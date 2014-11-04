重温稿-《台湾新债预测》10年期103/13增额发行公债得标利率料落在1.63-1.66%

* 标售标的：103/13期增额发行10年公债
* 标售时间：周二(4日)
* 标售金额：预估350亿台币
* 预测中值：1.63-1.66%
* 受访机构：10家
路透台北11月3日 - 台湾财政部周二将标售10年期增额发行公债103/13R 。路透调查显示，预估该期公债的得标利率料在1.63-1.66%，大致在发行前交易区间利率的上缘。
路透周一访谈10家金融机构，包括四家银行、二家票券商、二家证券商和二家寿险公司，市场预估中值为1.63-1.66%，大区间则在1.63-1.70%。
〞快到年底了，大家应该不会想把部位开得很大，在积极度和动作上会保守，这次标售应该还是区间盘，〞一家大型银行业交易主管说。
他认为，虽然保险业者在国际板美元债买的不少，排挤了对台湾公债的需求，但大型银行对台债还是有一定的需求，这可望支撑台债固定的买盘。
本期103/13R期公债预计标售350亿台币，将在周五(7日)发行。
以下为交易员观点整理：
--目前103/13期增额发行公债的空单量仅49亿台币，相较以往公债发行交易大多达100亿水位差距甚大，它也显示着空单在标售时回补的力道较其他期公债少了许多。
--寿险业以往对10年期台债虽有部分需求，但大型寿险公司近期大买国际板美元债后，对台债的需求可能因此稍微萎缩。
--10年期公债冷券市场见到特定大型金融机构持续以1.65%左右的价位买入，对10年期公债的支持度仍然相当高。
--近期国际油价走跌下，通膨没有太大疑虑，这可能令美联储(FED)或台湾央行得以考虑升息的速度和幅度不必过速或过快。若是升息时点向后推迟，则短率如债券附买回利率仍可维持目前低位，则养券利差得以持续，银行对养券仍有相当需求。
--本期公债将增额发行二次，继本次增额发行后，12月1日将标售103/13期(第二次)增额公债，金额预定300亿台币，因此二次增额发行公债将自11月13日开始首日发行前交易。
相关报价：
--本地时间12:33，103/13R在发行前交易殖利率升1.05基点，报1.6455%。
以下为金融机构对103/13R期公债得标利率的预估区间：
金融机构 最低(%) 最高(%)
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中小型银行一 1.63 1.65
大型银行一 1.645 1.665
大型银行二 1.63 1.65
大型银行三 1.64 1.65
小型票券商一 1.63 1.65
大型票券业一 1.64 1.66
大型证券商一 1.68 1.70
小型证券商一 1.63 1.66
大型保险业一 1.63 1.66
小型寿险业一 1.63 1.67
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中值 1.63 1.66 (完)
(记者 高洁如; 审校 张喜良)