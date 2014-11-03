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亚洲 | 2014年 11月 4日 星期二 07:31 BJT

****主要国家经济指标预测--11月4日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段       预估值      前值
    
    11月4日(二)
    0030  澳洲零售销售(较前月)                               9月           +0.4%     +0.1%
    0030  澳洲零售销售(大概时间)                            第三季         +0.5%     -0.2%
    0135  日本制造业采购经理人指数(PMI)                    10月初值         --        51.7
      --  韩国外汇储备(亿美元)                              10月            --     3,644.1
    0930  英国Markit/CIPS建筑业PMI                          10月            63.5      64.2 
    1000  欧元区生产者物价(较前月)                           9月            持平     -0.1%
                      (较上年同期)                                         -1.5%     -1.4% 
    1330  加拿大贸易收支(亿加元)                             9月           逆差1   逆差6.1
                出口(亿加元)                                                 --      441.9
                进口(亿加元)                                                 --      448.0      
      
    1330  美国国际贸易收支(亿美元)                           9月         逆差400   逆差401
    1445  美国ISM纽约企业活动指数                           10月            --       654.8
    1500  美国工厂订单(较前月)                               9月           -0.6%    -10.1%      
  
    1500  美国耐久财订单                                 9月修正值          --       -1.3%
              扣除运输的耐久财订单                                          --       -0.2%
              扣除国防的耐久财订单                                          --       -1.5%
              扣除飞机的非国防资本财订单                                    --       -1.7%
    2145  新西兰经季节调整失业率                          第三季           5.4%       5.6%
                经季节调整就业人口(较前季)                                +0.6%      +0.4%
    
    11月4-9日
    0800  英国Halifax房价指数(较上月)                       10月          +0.4%      +0.6%
                     截至10月三个月房价(较上年同期)                       +9.1%      +9.6%
        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段         现值       预估值
    
    11月2-3日
    2330  澳洲TD-MI通胀指标                                 10月          +0.2%         --      
 
    
    11月3日(一)
      --  韩国汇丰/Markit制造业PMI                          10月           48.7         48.8    
   
      --  美国国内汽车销售年率(万辆)                        10月          1,646        1,650    
  
    0030  澳洲建筑许可                                       9月         -11.0%        -1.0%    
   
              民间住房建筑许可                                            -2.3%         --    
    0030  澳洲ANZ报纸招聘广告                               10月          -1.2%         --      
 
    0830  瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                     10月           55.3         51.3    
  
    0845  意大利Markit/ADACI制造业PMI                       10月           49.0         50.7    
  
    0850  法国Markit制造业PMI                               10月           48.5         47.3    
    
    0855  德国Markit/BME制造业PMI                           10月           51.4         51.8    
  
    0900  欧元区Markit制造业PMI                         10月终值           50.6         50.7    
    
    0930  英国Markit/CIPS制造业PMI                          10月           53.2         51.2    
     
    1430  加拿大RBC制造业PMI(经季节调整)                    10月           55.3          --     
  
    1445  美国Markit制造业PMI                           10月终值           55.9          --     
  
    1500  美国建筑支出(较前月)                               9月          -0.4%        +0.7%    
  
    1500  美国供应管理协会(ISM)制造业PMI                    10月           59.0         56.2    
  
                                投入物价分项指数                           53.5         56.3    
  
                                就业分项指数                               55.5         54.8    
  
                                新订单分项指数                             65.8           --    
    
    2300  韩国消费者物价指数(CPI)(较上月)                    10月         -0.3%         -0.1%   
   
                               (较上年同期)                               +1.2%         +1.4%(完
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