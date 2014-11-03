主要国家经济指标预测--11月4日****

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月4日(二) 0030 澳洲零售销售(较前月) 9月 +0.4% +0.1% 0030 澳洲零售销售(大概时间) 第三季 +0.5% -0.2% 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 -- 51.7 -- 韩国外汇储备(亿美元) 10月 -- 3,644.1 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 10月 63.5 64.2 1000 欧元区生产者物价(较前月) 9月 持平 -0.1% (较上年同期) -1.5% -1.4% 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 9月 逆差1 逆差6.1 出口(亿加元) -- 441.9 进口(亿加元) -- 448.0 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 9月 逆差400 逆差401 1445 美国ISM纽约企业活动指数 10月 -- 654.8 1500 美国工厂订单(较前月) 9月 -0.6% -10.1% 1500 美国耐久财订单 9月修正值 -- -1.3% 扣除运输的耐久财订单 -- -0.2% 扣除国防的耐久财订单 -- -1.5% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.7% 2145 新西兰经季节调整失业率 第三季 5.4% 5.6% 经季节调整就业人口(较前季) +0.6% +0.4% 11月4-9日 0800 英国Halifax房价指数(较上月) 10月 +0.4% +0.6% 截至10月三个月房价(较上年同期) +9.1% +9.6% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月2-3日 2330 澳洲TD-MI通胀指标 10月 +0.2% -- 11月3日(一) -- 韩国汇丰/Markit制造业PMI 10月 48.7 48.8 -- 美国国内汽车销售年率(万辆) 10月 1,646 1,650 0030 澳洲建筑许可 9月 -11.0% -1.0% 民间住房建筑许可 -2.3% -- 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 10月 -1.2% -- 0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 10月 55.3 51.3 0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 10月 49.0 50.7 0850 法国Markit制造业PMI 10月 48.5 47.3 0855 德国Markit/BME制造业PMI 10月 51.4 51.8 0900 欧元区Markit制造业PMI 10月终值 50.6 50.7 0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 10月 53.2 51.2 1430 加拿大RBC制造业PMI(经季节调整) 10月 55.3 -- 1445 美国Markit制造业PMI 10月终值 55.9 -- 1500 美国建筑支出(较前月) 9月 -0.4% +0.7% 1500 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI 10月 59.0 56.2 投入物价分项指数 53.5 56.3 就业分项指数 55.5 54.8 新订单分项指数 65.8 -- 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月) 10月 -0.3% -0.1% (较上年同期) +1.2% +1.4%(完 )
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申