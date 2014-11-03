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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 13:04 BJT

香港股市：早盘下跌，近期劲升后遭遇获利了结

路透上海11月3日 - 香港股市周一早盘下跌，因近期劲升后出现获利了结卖盘。

恒生指数 下跌0.1%，至23,973.82点。恒生国企指数 跌0.4%。

分析师表示，随着恒生指数靠近50日移动均线，大盘遭遇阻力。

“投资人对上周的升势进行部分获利了结，”汇业财经集团策略师岑智勇表示。“日本和欧洲的量化宽松计划也造成一些影响，不过影响相当有限。”

渣打集团 重挫2.3%至2009年中以来最低水准。此前知情消息人士透露，美国当局正在调查渣打银行是否违反美国的制裁规定，为在迪拜的伊朗控制实体提供银行服务 。(完) 　　
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