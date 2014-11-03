香港金融：金管局下周一起设最多100亿元人民币日间资金，以增流动性

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港11月3日 - 香港金融管理局（HKMA）周一称，下周一（10日）起透过回购协议，向参与人民币业务的认可机构提供不超过100亿元人民币的日间资金，以提高市场流动性及在港进行支付的效率。
是项安排主要因应离岸人民币市场的增长导致支付量日益增加，并有助银行处理将来沪港股票市场交易互联互通（沪港通）推出后的支付安排。
金管局表示，自11月10日起，参加行可与金管局进行出售及回购协议（回购协议）以获取日间人民币资金。金管局会根据实际使用资金时间，并参考当前的隔夜利率收取费用。
现时合资格在人民币流动资金安排下可用作回购的债券名单，将扩大至中国内地政策银行在香港发行的人民币债券。扩大后的债券名单将同时适用于新增的日间回购协议及现有的回购协议期限。
根据现行的人民币流动资金安排，金管局已有提供即日交收（T+0）的隔夜资金，以及翌日交收（T+1）的一日和一个星期期限的资金。
金管局总裁陈德霖称，“人民币支付量在过去几年大幅增加。仅仅过去一年内人民币RTGS系统处理的款项已增加90%至平均每天8,400亿元人民币。设立日间资金安排是协助香港银行应付支付量增加的一项重要措施。”
金管局已于10月27日委任七间银行作为香港离岸人民币市场的一级流动性提供行，为期两年。这些银行承诺在香港扩大离岸人民币市场的庄家活动，以及利用香港平台来推广全球离岸人民币业务。金管局则为各间一级流动性提供行提供20亿元人民币回购协议设施，以支持他们在扩展离岸人民币市场的庄家活动及其他业务时能更有效管理流动性。
这七间银行分别是中银香港 、法国巴黎银行 、建行亚洲、花旗银行 、汇丰 、工银亚洲以及渣打 。（完）
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申