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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 13:57 BJT

香港金融：金管局下周一起设最多100亿元人民币日间资金，以增流动性

路透香港11月3日 - 香港金融管理局（HKMA）周一称，下周一（10日）起透过回购协议，向参与人民币业务的认可机构提供不超过100亿元人民币的日间资金，以提高市场流动性及在港进行支付的效率。

是项安排主要因应离岸人民币市场的增长导致支付量日益增加，并有助银行处理将来沪港股票市场交易互联互通（沪港通）推出后的支付安排。

金管局表示，自11月10日起，参加行可与金管局进行出售及回购协议（回购协议）以获取日间人民币资金。金管局会根据实际使用资金时间，并参考当前的隔夜利率收取费用。

现时合资格在人民币流动资金安排下可用作回购的债券名单，将扩大至中国内地政策银行在香港发行的人民币债券。扩大后的债券名单将同时适用于新增的日间回购协议及现有的回购协议期限。

根据现行的人民币流动资金安排，金管局已有提供即日交收（T+0）的隔夜资金，以及翌日交收（T+1）的一日和一个星期期限的资金。

金管局总裁陈德霖称，“人民币支付量在过去几年大幅增加。仅仅过去一年内人民币RTGS系统处理的款项已增加90%至平均每天8,400亿元人民币。设立日间资金安排是协助香港银行应付支付量增加的一项重要措施。”

金管局已于10月27日委任七间银行作为香港离岸人民币市场的一级流动性提供行，为期两年。这些银行承诺在香港扩大离岸人民币市场的庄家活动，以及利用香港平台来推广全球离岸人民币业务。金管局则为各间一级流动性提供行提供20亿元人民币回购协议设施，以支持他们在扩展离岸人民币市场的庄家活动及其他业务时能更有效管理流动性。

这七间银行分别是中银香港 、法国巴黎银行 、建行亚洲、花旗银行 、汇丰 、工银亚洲以及渣打 。（完）

参看相关细节，可点选网址(here)(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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