美国与加拿大经济指标预测--11月4日-11月11日****

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
11月3日当周
11月4日(二)
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 9月 逆差1.0 逆差6.1
出口(亿加元) -- 441.9
进口(亿加元) -- 448.0
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 9月 逆差400 逆差401
1445 美国ISM纽约企业活动指数 10月 -- 654.8
1500 美国工厂订单(较前月) 9月 -0.6% -10.1%
1500 美国耐久财订单 9月修正值 -- -1.3%
扣除运输的耐久财订单 -- -0.2%
扣除国防的耐久财订单 -- -1.5%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.7%
11月5日(三)
1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 10月 增加22.0 增加21.3
1400 美国Markit服务业PMI 10月终值 -- 57.3
1445 美国Markit综合PMI 10月终值 -- 59.0
1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 10月 58.0 58.6
企业活动指数 62.0 62.9
就业指数 -- 58.5
新订单指数 -- 61.0
价格指数 -- 55.2
11月6日(四)
1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 10月 -- 3.0477
1330 美国劳工成本 第三季初值 +0.5% -0.1%
非农生产率 +1.5% +2.3%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月1日当周 28.5 28.7
四周均值(万人) -- 28.100
续请失业金人数(万人) 10月25日当周 236.0 238.4
1330 加拿大建筑许可(较前月) 9月 +6.0% -27.3%
1500 加拿大Ivey PMI 10月 -- 65.2
经季节调整的Ivey PMI 57.0 58.6
11月7日(五)
1330 美国非农就业岗位(万个) 10月 增加23.1 增加24.8
民间就业岗位(万个) 增加22.2 增加23.6
制造业就业岗位(万个) 增加1.0 增加0.4
政府就业岗位(万个) -- 增加1.2
失业率 5.9% 5.9%
平均时薪 +0.2% 持平
平均每周工时 34.6 34.6
就业参与率 -- 62.7%
1330 加拿大就业变动(万人) 10月 减少0.5 增加7.41
失业率 6.8% 6.8%
2000 美国消费者信贷(亿美元) 9月 增加151.0 增加135.2
11月10日当周
11月10日(一) 1315 加拿大房屋开工年率(万户) 10月 -- 19.73
1400 美国就业趋势指数 10月 -- 121.7
11月11日(二) 1230 美国NFIB小企业信心指数 10月 -- 95.30 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (编译 陈宗琦；审校 张涛)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申