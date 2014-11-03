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市场报道 | 2014年 11月 4日 星期二 07:39 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--11月4日-11月11日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

11月3日当周

11月4日(二)

1330 加拿大贸易收支(亿加元) 9月 逆差1.0 逆差6.1

出口(亿加元) -- 441.9

进口(亿加元) -- 448.0

1330 美国国际贸易收支(亿美元) 9月 逆差400 逆差401

1445 美国ISM纽约企业活动指数 10月 -- 654.8

1500 美国工厂订单(较前月) 9月 -0.6% -10.1%

1500 美国耐久财订单 9月修正值 -- -1.3%

扣除运输的耐久财订单 -- -0.2%

扣除国防的耐久财订单 -- -1.5%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.7%

11月5日(三)

1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 10月 增加22.0 增加21.3

1400 美国Markit服务业PMI 10月终值 -- 57.3

1445 美国Markit综合PMI 10月终值 -- 59.0

1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 10月 58.0 58.6

企业活动指数 62.0 62.9

就业指数 -- 58.5

新订单指数 -- 61.0

价格指数 -- 55.2

11月6日(四)

1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 10月 -- 3.0477

1330 美国劳工成本 第三季初值 +0.5% -0.1%

非农生产率 +1.5% +2.3%

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月1日当周 28.5 28.7

四周均值(万人) -- 28.100

续请失业金人数(万人) 10月25日当周 236.0 238.4

1330 加拿大建筑许可(较前月) 9月 +6.0% -27.3%

1500 加拿大Ivey PMI 10月 -- 65.2

经季节调整的Ivey PMI 57.0 58.6

11月7日(五)

1330 美国非农就业岗位(万个) 10月 增加23.1 增加24.8

民间就业岗位(万个) 增加22.2 增加23.6

制造业就业岗位(万个) 增加1.0 增加0.4

政府就业岗位(万个) -- 增加1.2

失业率 5.9% 5.9%

平均时薪 +0.2% 持平

平均每周工时 34.6 34.6

就业参与率 -- 62.7%

1330 加拿大就业变动(万人) 10月 减少0.5 增加7.41

失业率 6.8% 6.8%

2000 美国消费者信贷(亿美元) 9月 增加151.0 增加135.2

11月10日当周

11月10日(一) 1315 加拿大房屋开工年率(万户) 10月 -- 19.73

1400 美国就业趋势指数 10月 -- 121.7

11月11日(二) 1230 美国NFIB小企业信心指数 10月 -- 95.30 (完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (编译 陈宗琦；审校 张涛)
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