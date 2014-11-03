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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 14:26 BJT

日本经济：若第三季GDP数据疲弱，应采取财政刺激举措--经济财政大臣

路透东京11月3日 - 据日本放送协会(NHK)报导，日本经济财政大臣甘利明周一表示，如果定于11月17日公布的第三季国内生产总值(GDP)初值表现疲弱，政府就应实施新的财政刺激政策以扶持经济。

甘利明还表示，无论首相安倍晋三年底就是否按计划明年再次上调消费税做出何种决定，政府都应采取刺激举措。

他说，进一步财政刺激举措应着眼于刺激民间消费，尤其是受到4月消费税上调沉重打击的低收入群体和有子女的家庭。

日本放送协会报导，甘利明在一个研讨会上发表讲话时指出，一些民间部门对7-9月GDP增幅年率的预估值据称还不到2%，而最初的预估值超过4%。

接受路透调查的分析师预估，日本7-9月GDP环比年率增幅为2.9%。

“如果数据不理想，(政府)就需要采取扶持举措。低收入群体和养育子女的人群消费大幅下降，政府或需采取针对目标人群的措施，”甘利明说。

甘利明在研讨会后对记者表示，“不应该把‘支持经济’误解为就是支持上调消费税。我认为首相将把它们看做两回事。”

安倍料将在12月8日公布第三季GDP修正数据之后就是否加税做出最终决定。(完) (编译 王颖；审校 王兴亚)
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