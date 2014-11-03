日本经济：若第三季GDP数据疲弱，应采取财政刺激举措--经济财政大臣

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透东京11月3日 - 据日本放送协会(NHK)报导，日本经济财政大臣甘利明周一表示，如果定于11月17日公布的第三季国内生产总值(GDP)初值表现疲弱，政府就应实施新的财政刺激政策以扶持经济。
甘利明还表示，无论首相安倍晋三年底就是否按计划明年再次上调消费税做出何种决定，政府都应采取刺激举措。
他说，进一步财政刺激举措应着眼于刺激民间消费，尤其是受到4月消费税上调沉重打击的低收入群体和有子女的家庭。
日本放送协会报导，甘利明在一个研讨会上发表讲话时指出，一些民间部门对7-9月GDP增幅年率的预估值据称还不到2%，而最初的预估值超过4%。
接受路透调查的分析师预估，日本7-9月GDP环比年率增幅为2.9%。
“如果数据不理想，(政府)就需要采取扶持举措。低收入群体和养育子女的人群消费大幅下降，政府或需采取针对目标人群的措施，”甘利明说。
甘利明在研讨会后对记者表示，“不应该把‘支持经济’误解为就是支持上调消费税。我认为首相将把它们看做两回事。”
安倍料将在12月8日公布第三季GDP修正数据之后就是否加税做出最终决定。(完) (编译 王颖；审校 王兴亚)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申