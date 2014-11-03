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货币新闻 | 2014年 11月 3日 星期一 14:03 BJT

亚洲金融：韩国指定12家银行作为人民币-韩元直接交易的做市商

其他入选银行包括中国交通银行 、新韩银行 、友利银行 、韩国中小企业银行 、韩国产业银行、韩国外换银行 、以及渣打银行 和花旗集团 的韩国分行。(完) (编译 王颖；审校 王兴亚)
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