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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 13:46 BJT

澳洲股市：收低，因国内建筑许可和中国制造业数据疲弱

路透悉尼11月3日 - 澳洲股市周一收低，因疲弱的中国制造业数据加重了该国经济成长降温疑虑，而澳洲建筑许可意外大幅下降，亦损及市场人气。

杂货店零售巨头Woolworths Ltd 公布季度营收逊于预期，打压其股价下挫近5%。

澳股S&P/ASX 200指数 下跌0.4%或19.7点，至5,506.4点，自上周的涨势中回落。上周该指数扬升近1%，因日本央行意外进一步放宽政策。(完)
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